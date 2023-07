¿Trataron mal a Javier Aguirre? El Vasco explicó la razón por la que rechazó al Club América

El Club América viene de sufrir una de sus más dolorosas eliminaciones de los últimos años. El conjunto azulcrema estuvo a un paso de inscribir su nombre en la final de la Liga MX, pero sufrió una épica remontada por parte de las Chivas de Guadalajara. Esto le costó el puesto a Fernando Ortíz. Antes de que fuese designado André Jardine como nuevo entrenador, el Vasco Aguirre fue un fuerte candidato, pero el estratega mexicano no quedó muy conforme con la indecisión azulcrema.

Javier Aguirre viene de tener un par de buenas temporadas en el fútbol español al mando del Mallorca. El Vasco fue seleccionado como uno de los candidatos al banquillo azulcrema, pero el hecho de haber sido uno de los “seleccionados para un casting” le abrió los ojos a Aguirre.

“El América fue un contacto con mi representante y resulta que ellos querían entrevistar a tres o cuatro, y yo tenía que tomar una decisión porque Mallorca ya me tenía un contrato en la mesa. Entonces yo le dije a Jorge, si realmente quiere América, podemos hablar. Y me dijo, ‘no, es que quieren hacer una especie de casting’, le digo, no, pues es difícil, yo con esta edad hacer casting, a ver si caigo bien o caigo mal”, reveló Aguirre en una entrevista con David Faitelson.

Este jueves no se pierdan la entrevista completa con Javier Aguirre, una voz autorizada para hablar de la crisis de la Selección Mexicana.



La charla íntegra, disponible en mi canal oficial de YouTube.https://t.co/QM3Xh0zTlW pic.twitter.com/7suBM3Zqqc — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 5, 2023

El gran repertorio de Javier Aguirre

Lo que terminó decantando el rechazo de Javier Aguirre a las Águilas del América fue el hecho de que no había seguridad en el cargo. El Vasco era una opción más entre varios entrenadores, esto hizo que se decantara por continuar en el Mallorca.

Javier Aguirre inició su carrera en los banquillos en 1998 con los Tuzos del Pachuca. Desde entonces el vasco ha dirigido a clubes como el Osasuna, Atlético Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Al-Wahda, Leganés, Monterrey y el Mallorca. Aguirre también ha dirigido a las selecciones de México, Japón y Egipto.

Aguirre en su etapa con Rayados de Monterrey. Sergio Mejia- Getty Images.

Foto: Getty Images

El experimentado estratega mexicano tiene grandes pergaminos que no deben ser puestos bajo “casting” y menos por un club de la Liga MX, torneo en el que ha dirigido varias temporadas.

“Somos pocos y nos conocemos demasiado. Ya saben quién soy y cómo soy, por lo tanto las preguntas, casting o la entrevista me parecía que eran un poquito… sobraba. Entonces, no pasa nada, firmo con Mallorca y tan amigos como siempre“, agregó.

Sigue leyendo:

· Cruz Azul se frota las manos por el dinero que podría percibir por Carlos Rodríguez, ¿en cuánto está valorado el mexicano?

· ¿Se retiran de la selección mexicana? Javier Aguirre revela inconformidades de futbolistas de El Tri que juegan en Europa

· Javier Aguirre y Jaime Lozano no ven con malos ojos dirigir en la MLS