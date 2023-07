Gracias a su actuación en El Tráfico, Riqui Puig fue elegido como mejor jugador de la jornada 23 en la MLS

El centrocampista español Riqui Puig, fue la clave para que LA Galaxy se quedara con los tres punto frente a Los Angeles FC (LAFC) en la última edición de El Tráfico, el cual obtuvo un récord de 82.110 personas. Como resultado, el medio fue elegido este jueves mejor jugador de la jornada 23 en la MLS.

Puig marcó martes el gol de la victoria del Galaxy por 2-1 frente al LAFC, y también entregó una asistencia, para que la edición histórica del derbi angelino, por dicho récord de espectadores en el estadio Rose Bowl, quedara en las manos del equipo donde hace vida Javier ‘Chicharito’ Hernández.

“Todo jugador quiere estar en estos partidos. Yo no juego por dinero, sino por estas experiencias (…) Me lo he pasado como un niño pequeño y creo que he dado un gran nivel”, apuntó Puig en rueda de prensa tras el encuentro.

El exjugador del Barcelona, además de ser formado en La Masía, dio una exhibición en ataque para impulsar a un Galaxy muy necesitado de alegrías puesto que llegó a ese partido contra el LAFC como penúltimo del Oeste, con cuatro empates seguidos y con una temporada repleta de disgustos tras las lesiones de larga duración del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández y del uruguayo Martín Cáceres.

Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero mexicano del LA Galaxy de la MLS. Foto: EFE/ARMANDO ARORIZO.

Foto: EFE

Tyler Boyd consiguió el primer tanto del Galaxy y el español Ilie Sánchez logró la diana del LAFC, conjunto que ha caído dos veces en la temporada ante el conjunto blanco de Los Ángeles en la temporada, uno por la U.S. Cup, Copa de Estados Unidos, y otra en la MLS.

Con ánimos renovados, el Galaxy se medirá este sábado en casa al Philadelphia Union en la próxima Jornada de la MLS, en donde todos los seguidores del conjunto esperan que Puig tenga una nueva actuación sobresaliente para así seguir en el camino de la victoria. El futbolista español Riqui Puig del LA Galaxy. Foto: Armando Arorizo – EFE.

Foto: EFE

Sigue leyendo:

. “Somos el equipo de la ciudad”: Riqui Puig manda dardo al LAFC tras vencerlo en El Tráfico con LA Galaxy

. El reemplazo de Chicharito también tendría sangre mexicana

. LA Galaxy sufre otra dura baja: Martín Cáceres se une a ‘Chicharito’ Hernández y será sometido a una operación de rodilla

. Extranjero de Tigres podría llegar a LA Galaxy para reemplazar a un lesionado ‘Chicharito’ Hernández en la MLS