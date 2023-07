No jugará con Lionel Messi, ¿qué pasará con Rodolfo Pizarro?

Roldolfo Pizarro pintaba para ser uno de los grandes futbolistas mexicanos en la actualidad, pero su nivel se fue diluyendo en la MLS. Luego de que el Inter Miami lo comprara, Pizarrín no volvió a ser el mismo. Con la llegada de Lionel Messi nacía la ilusión de recuparar su rendimiento junto al astro argentino, pero esto no será posible y parece no hay equipos interesados en darle una segunda oportunidad.

El Inter Miami tiene que reducir la carga salarial para poder sobrellevar las grandes y ambiciosas contrataciones que está realizando. Además de Lionel Messi y Sergio Busquets, el conjunto de la MLS estaría interesado en otros futbolistas. Es por esto que Pizarro quedó fuera de la ecuación.

“Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, que iba poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro pero son las reglas y hay que acatarlas”, dijo el mexicano al confirmarse su salida del club.

Las opciones de Rodolfo Pizarro

No está de más recordar que Rodolfo Pizarro tuvo un breve regreso a la Liga MX con Rayados de Monterrey, pero sus actuaciones no fueron sobresalientes como para pensar en retener su ficha. El azteca tuvo que regresar a la MLS y allí solo jugó 12 partidos en donde concedió una sistencia.

Se estima que la Liga MX sea el lugar en donde Pizarro reciba una nueva oportunidad, pero los reportes de Fútbol Total MX señalan que el azteca ha recibido un par de rechazos. El primero, las Chivas de Guadalajara que no tiene entre sus planes su regreso al Rebaño; el segundo, el Club León que jugará el Mundial de Clubes en este año.

Una de las principales trabas es su alto salario. Rodolfo Pizarro precibe cerca de $3 millones de dólares en el Inter Miami, una cifra que tendría que plantearse reducirse para poder ser una opción mucho más apetecible para clubes de respetada historia.

Rodolfo Pizarro cierra su vínculo con Inter Miami sin muchos brillos. El mexicano disputó 61 partidos en los que solo pudo anotar 7 goles y conceder 10 asistencias.

