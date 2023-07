Randy Arozarena sobre el Juego de Estrellas: “Voy a estar ahí representando a Cuba y a México

Randy Arozarena será titular en el Juego de Estrellas de Seattle en lo que será su primera participación en el clásico de mitad de temporada y ha expresado que está orgullo de representar a Cuba y a México.

“Yo estaré en el Juego de Estrellas. México estará bien representado”, dijo Arozarena a ESPN Digital

Arozarena consiguió el puesto como jardinero izquierdo luego de ser el tercer jardinero más votado para el Juego de Estrellas junto con Aaron Judge y Mike Trout. Aunque Trout y Judge no estará debido a una lesión que sufrieron.

La lista incluye a 11 dominicanos, ocho cubanos, cinco venezolanos, dos curazoleños y un puertorriqueño. Aunque ningún toletero mexicano de nacimiento fue incluido en la lista para el Juego de Estrellas.

“Voy a estar ahí representando a los dos países. A Cuba, mi país natal, lo amo mucho, y a México igual, por su gran apoyo en el Clásico Mundial. En el clásico pusimos el béisbol mexicano en lo alto. Me voy a sentir muy feliz, voy a tener público de todo el mundo”, agregó.

Tras las lesiones de Judge y Trout, el cubano Adolis García compartirá en los jardines con Randy Arozarena. Ambos salieron de Cuba y fueron prospectos de los Cardenales de San Luis. Varios años después se reencuentran en el Juego de Estrellas 2023.

“Es increíble que me hayan puesto con Adolis. Caímos juntos por casualidad. Es mi hermano, lo quiero como si fuera mi hermano. Tenemos mucha historia”, dijo Arozarena. “Para mí, para los dos, siento que habrá mucha felicidad, mucha alegría. Lo vamos a gozar los dos, gane o pierda el que sea, lo vamos a disfrutar”, agregó.

Arozarena, quien batea .286 con 26 extrabases, 58 carreras impulsadas y 45 anotadas en la temporada, ha sido uno de los mejores jugadores de los Rays en la actual campaña.

“Somos ocho cubanos y soy el único mexicano”. Aclaró Arozarena sobre la delegación latina que va al Juego de Estrellas.

El cubano-mexicano reconoce que ha tenido una buena campaña, pero que falta un largo camino para la meta que es llegar a la Serie Mundial.

“La verdad, he tenido un gran comienzo de temporada, he podido ayudar al equipo, y en la parte individual, me siento contento con mi producción, he recibido muchas base por bolas, incrementé los jonrones, pero sobre todo estoy feliz por el equipo, que está en el primer lugar”, dijo.

