Raiko Arozarena, el hermano menor de Randy que salió de Cuba con el sueño de trascender en el fútbol

En la actualidad todo México conoce el nombre de Randy Arozarena, el talentoso beisbolista que salió de Cuba buscando el éxito en forma de pelota de béisbol, pero poco conocida es la historia de su hermano.

Raiko Arozarena nació también en Cuba y siendo el hermano de menor de Randy, no siguió los pasos de su hermano en el béisbol y optó por perseguir su sueño, también detrás de una pelota pero de fútbol.

Nacido en 1997, sus primeros pasos con un balón los dio en Cuba llegando a jugar inclusive en el FC Pinar del Río, en la amateur primera división de la isla.

Pero fue en México donde definitivamente, con algo de desesperación y el apoyo absoluto de su madre, inició la búsqueda de equipos que vieran su talento. Pudo entrenar con los Venados de Mérida, un club extinto que durante mucho tiempo compitió en el Ascenso MX.

Bruno Marioni, consagrado ex futbolista y para aquel entonces entrenador de Venados, percibió algo especial en Raiko: “Un día, como a las seis y media de la mañana, empezábamos los entrenamientos a las siete, se acercó una señora con un muchacho y nos preguntó si podía probarse, que era cubano y que quería probarse en el primer equipo. Le pedimos ir a fuerzas básicas. Se fue a probar y me informaron que tenía buenas cualidades y pedí que me lo trajeran al primer equipo para verlo”.

Varios talento detectó Marioni en el joven futbolista cubano: arrojo, atrevimiento, ritmo y elasticidad. Sus compañeros comenzaron a apodarle “el sinvergüenza” por su estilo sobre el terreno de juego.

“Me llamó la atención su personalidad, era muy decidido”, agregó Marioni, que luego pidió a la directiva del Mérida la contratación del muchacho.

Todas estas características detectadas en Raiko Arozarena eran inusuales ya que su posición era la de arquero.

Primeros paso en el fútbol profesional y migración a los Estados Unidos

El primer partido de Raiko Azorarena como profesional fue la Copa MX. Pudo estar sobre el engramado por 90 minutos, pero anterior a eso pudo jugar un amistoso contra Pumas de la UNAM.

“Fue bonito tenerlo. Lo hice debutar contra Pumas en un partido amistoso. Lo hizo muy bien”, declaró hace un tiempo Barullo Marioni.

La pandemia frenó un poco su progresión y en ese tiempo pasó a jugar con los Cafetaleros, también del Ascenso MX.

A la par que su hermano Randy se hacía un nombre en el béisbol de las Grandes Ligas, Raiko migró a los Estados Unidos y firmó con los Tampa Bay Rowdies, de la USL Championship, con breves cesiones en Forward Madison.

A pesar de haber desertado, fue incluido en la convocatoria de Cuba para la Copa Oro 2023, donde fue titular en los dos primeros encuentros pero su selección no pasó de la fase de grupos del torneo que sigue en disputa.

A sus 26 años, Raiko Azorarena sigue trabajando duro para lograr algún día jugar en la MLS y poder exponer en la máxima liga de los Estados Unidos esos talentos que en el pasado tanto le aplaudieron en el Ascenso MX.

