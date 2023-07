Reaparece el Julio Urías dominante para darles a los Dodgers una urgente dosis de optimismo ante la racha de pitchers lesionados

Los Dodgers de Los Ángeles, afectados en semanas recientes por más lesiones e incertidumbre, recibieron este jueves una dosis de optimismo cortesía del brazo zurdo de Julio Urías, quien lució en gran forma para liderar el triunfo de los Dodgers sobre los Piratas de Pittsburgh por 5-2 en apenas 2 horas y 13 minutos de partido.

Julio Urías, derrotado el fin de semana en su retorno tras mes y medio marginado por lesión, se vio como el lanzador que dominó los pasados dos años en la Liga Nacional. Pittsburgh solo le bateó tres hits -todos en el mismo inning,- y dos carreras limpias que pudieron haberse evitado de no ser por otra jugada titubeante de la defensa de los Dodgers, como les ocurrió en la anterior salida del pitcher sinaloense contra Kansas City.

En un momento dado, Urías retiró a 11 bateadores en fila lanzando con mucha fluidez y moviendo la pelota por todo el home. Fue sacado tras 6 muy buenos innings, con 8 ponches y 1 base por bolas. Hizo 88 lanzamientos (59 strikes), atacó a los bateadores en el primer disparo y sus pitcheos curvísticos fueron especialmente efectivos. Su récord en la temporada mejoró a 6-5. Tres relevistas completaron el pitcheo de L.A. con salvamento para Alex Vesia.

“Se siente bien estar de regreso. Se siente bien hacerlo bien”, comentó Urías tras el partido. “Siento que atacar con el primer pitcheo en strike fue pieza clave”.

Respiro para los Dodgers ante dudas en su cuerpo de pitcheo

Los Dodgers, que aún no saben si contarán con Walker Buehler en la temporada, perdieron recientemente a Dustin May por el resto de 2023 y se quedaron temporalmente sin Clayton Kershaw, llenando de dudas a un club que este año no ha sido tan dominante y que de hecho ha estado por debajo de Arizona la mayor parte del tiempo en la División Oeste de la Liga Nacional.

Para aspirar a su décimo banderín divisional en fila y luego contender de nuevo en los playoffs, los Dodgers seguramente necesitarán reforzar su cuerpo de lanzadores, pero obligadamente requerirán que Urías vuelva a ser el as que lideró las Ligas Mayores en triunfos en 2021 y la Liga Nacional en promedio de carreras limpias en 2022.

El zurdo empezó el jueves con dos ponches en un tranquilo primer inning. Sin embargo, en el segundo se descuidó un poco y recibió sencillo, doble y doble en fila para dos carreras de los Pirates que igualaron el marcador 2-2.

Cabe apuntar que el primer doble, conectado por Jack Suwinski, fue una línea mal juzgada por el jardinero izquierdo David Peralta. La pelota le pasó por encima y eso puso a dos corredores en posición de anotar que enseguida pisaron el home con una rola pegada a la raya de tercera base bateada por Nick Gonzales.

Max Muncy conecta su jonrón 20 de la temporada para dar ventaja a los Dodgers. /Foto: Michael Owens/Getty Images

Freddie Freeman destacó por los Dodgers con jonrón de dos carreras en la primera entrada contra el cubano Johan Oviedo (3-10) y anotó en la sexta cuando Max Muncy rompió el empate con bombazo de dos anotaciones por el central (4-2). Fue su número 20.

Freeman agregó sencillo productor en la séptima mientras los Dodgers se llevaban la serie contra Pittsburgh en espera de la Serie del Freeway ante los Angels el fin de semana antes del descanso por el Juego de Estrellas.

