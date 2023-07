Rudy Giuliani sugiere que lo contraten para encontrar al dueño de la cocaína descubierta en la Casa Blanca

Debido al escándalo que se ha generado en la Casa Blanca ante el hallazgo de una dosis de cocaína en su interior, Rudy Giuliani, exmiembro principal del equipo legal de Donald Trump, sugirió que lo contrataran para descubrir quién es el dueño de la droga.

El domingo por la noche, mientras el Servicio Secreto efectuaba una ronda de rutina en el recinto presidencial fue descubierta una bolsa en cuyo interior había un tipo de polvo extraño.

El hallazgo condujo a la evacuación temporal del recinto pues se llegó a pensar que podría tratarse de un tipo de explosivo. Sin embargo, después se corroboró que era cocaína.

Lo inusual del caso es que durante la semana en tres ocasiones se ha cambiado la versión del sitio exacto donde se encontró la droga y además se dijo que la dosis venía en el interior de una pequeña bolsa del tamaño de una moneda de 10 centavos.

Todas estas modificaciones en la información han colocado al Servicio Secreto en una situación compleja, pues le cedieron toda la responsabilidad de descubrir la identidad del propietario de la droga.

Al respecto, en una entrevista concedida a Newsmax, Giuliani se atrevió a cuestionar el trabajo del Servicio Secreto.

“¿Qué tipo de seguridad tenemos en la Casa Blanca?”, indicó el político de 79 años quien aprovechó para lanzar una propuesta dirigida al presidente.

“¿Por qué no me designan y me dan un par de… analistas detectores de mentiras y un par de expertos forenses, y los atraparé”, señaló.

Rudy Giuliani fue enérgico al hablar de la vulnerabilidad que impera en la Casa Blanca en materia de seguridad. /AFP via Getty Images

Asimismo, el exgobernador de New York, acusó a Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, por mentir al afirmar que la cocaína se encontró en una parte muy transitada del reciento presidencial.

“Primero que nada, averiguaremos a todos los que pasaron por esa área. No es muy transitada. Eso es absurdo. Esa secretario de prensa mentirosa lo hizo sonar como si fuera Grand Central Station“, enfatizó.

Hasta el momento, se menciona que la dosis de alcaloide en realidad fue descubierta en un cubículo cercano a donde se estacionan algunos vehículos, como la limusina o la camioneta del vicepresidente.

Lo cierto es que la nueva versión genera muchas interrogantes y una enorme carga de trabajo para el Servicio Secreto con la posibilidad de que al final no se logre descubrir al propietario de la droga, ´pues no existe certeza de que el análisis de ADN y huellas dactilares lo revelen.

