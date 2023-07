Fan se derrumba emocionalmente y estalla en llanto tras recibir autógrafo del Memo Ochoa [Video]

Este sábado, horas antes del duelo de cuartos de final de la Copa Oro 2023 ante Costa Rica en el AT&T Stadium, en Texas, Guillermo Ochoa se volvió tendencia por ponerle las emociones a flor de piel a un fanático, regalándole un autógrafo.

A través de la cuenta en Twitter de la selección de México se compartió el video donde se puede ver a un considerable grupo de fanáticos aguardar por el veterano portero, quien se tomó un tiempo para tomarse fotos y regalar algunas firmas.

Dallas, Texas a 6 de julio de 2023. Guillermo Ochoa, de la selección nacional de México, a su llegada al hotel de concentración en la ciudad de Dallas, para enfrentar los cuartos de final de la copa oro 2023. Foto/Imago7/ Etzel Espinosa.

No obstante, la presencia de un hincha destacó por sobre todas las demás cuando el Memo Ochoa se acercó a la primera fila para firmar unos guantes y una playera del Tri. El fan, que no pudo contener las lágrimas, se rindió ante futbolista. “Muchas gracias, Memo, de verdad te lo agradezco mucho. No sabes cuánto te lo agradezco de todo corazón”.

Ochoa le retribuyó sus palabras con una pequeña y cariñosa palmada en la cabeza del hincha y procedo a retirarse. Tras esto, el hincha recibió felicitaciones por parte de los espectadores que tenía alrededor y soltó un liberador “Oh my God”.

“Muchas emociones. Esto pasa cuando conoces a tu ídolo. Eres enorme, Guillermo Ochoa”, publicó en Twitter el combinado nacional en horas de la noche del viernes.

Dallas, Texas a 6 de julio de 2023. Guillermo Ochoa, de la selección nacional de México, a su llegada al hotel de concentración en la ciudad de Dallas, para enfrentar los cuartos de final de la copa oro 2023. Foto/Imago7/ Etzel Espinosa.

No es la primera vez que el guardameta genera este tipo de sentimientos en los fanáticos. Con la Salernitana de Italia en más de una ocasión ha tenido innumerables gestos de este tipo que han generado que el futbolista sea una figura muy querida en el país transalpino, donde incluso se le venera como un santo. La semana pasada durante el debut ante Honduras, el guardameta se robó el corazón de los seguidores cuando protegió y trató cariñosamente a un niño que había invadido el campo en pleno partido.

Bajo la dirección técnica interina de Jaime Lozano, el Tri disputa este sábado los cuartos de final de la Copa Oro 2023 ante su similar de Costa Rica. En caso de triunfar, avanzará a las semifinales y se verá las caras con el ganador de la llave entre Jamaica y Guatemala.

