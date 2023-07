Memo Ochoa no quiere soltar la portería del Tri: “Esta no es una Sub-23, los jóvenes tienen que venir a ganarme mi lugar”

Guillermo Ochoa tiene claro su objetivo: mantenerse vigente y en buen nivel para ser convocado a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y convertirse en el primer jugador de la historia en ir a 6 mundiales, por ello dejó claro que la edad no es un obstáculo e invitó a los más jóvenes a que le disputen su puesto.

En una entrevista para Azteca Deportes, el cancerbero tricolor dijo que cualquiera que quiera arrebatarle esa posibilidad, tendrá que pelearle su lugar en la cancha, de la misma manera que lo tocó a él hacerlo cuando era joven, porque actualmente se siente bien y piensa que sus convocatorias al equipo nacional son justificadas.

“Los jóvenes tienen que venir a tocar la puerta como me tocó a mí, venir y ganarme mi lugar, entonces mientras me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí y sientan que puedo aportar a selección, voy a seguir aportando”, comentó Paco Memo, de 37 años.

Guillermo Ochoa durante un entrenamiento del Tri. Foto: Imago7

“Esta es una selección nacional, no una Sub20 o Sub-23, aquí mientras te encuentres en un buen nivel las puertas siempre van a estar abiertas. Así lo he manifestado, me encuentro bien, me encontré apenas un taxista y me dijo ‘qué bueno que vas por tu sexto Mundial’ y me empezó a dar ejemplos de otros porteros, en el mundo lo ven con mucha calma”. complementó.

En referencia a lo que opinan algunos de sus detractores sobre que no merece el lugar bajo los tres palos, Ochoa le dijo a sus paisanos que, por su parte, siempre ha puesto su máximo esfuerzo para representar dignamente a su país y adelantó que así lo seguirá haciendo.

“El mexicano puede estar tranquilo porque he buscado representarlo de la mejor manera y va a seguir siendo de esta forma, en Italia me tienen mucho cariño, pero todo esto ha sido por mucho trabajo y voy a seguir así para estar en Selección”, continuó el portero que recientemente extendió su contrato con Salernitana en la Serie A.

Memo Ochoa ataja un tiro durante el partido contra Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf. Foto: Imago7

Finalmente, sobre un debate que ha surgido recientemente en torno a la selección mexicana, en el que se cuestiona quien debe ser el “9” titular del equipo, si el delantero de las Águilas, Henry Martín, quien tiene 30 años, o el joven goleador del fútbol de Holanda, Santiago Giménez, que es 8 años menor, el guardameta se inclinó hacia Martín en sus declaraciones, aunque reconoció el talento y el trabajo del Chaquito.

“Los dos son jugadores con gran calidad y mucho talento, tienen el olfato goleador. Henry es un jugador ya más hecho, Santi está en un proceso de ser un jugador distinto, importante, hay que llevarlos con calma, cuando juegan los dos nos sentimos tranquilos. Hay que ir paso a paso, Santi ha crecido mucho en Europa y ojalá muchos jóvenes se vayan porque ha crecido mucho en lo mental y deportivo. Henry ha encontrado ese equilibrio y balance, eso creo que la falta a esta Selección”, concluyó.

