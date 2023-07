Estados Unidos venció a Canadá en penales y jugará la semifinales de la Copa Oro ante Panamá

Tras un emocionante encuentro que llegó hasta el tiempo extra, Estados Unidos y Canadá fueron a los penales para así determinar quien sería el último invitado a las semifinales de la Copa Oro. Tras la definición, el combinando Estados Unidos fue el ganador que inscribió su nombre en dicha instancia del torneo organizado por la CONCACAF.

La selección de Estados Unidos y Canadá salieron a buscar su pase a las semifinales de la Copa Oro, algo que se hizo esperar, pues durante los primeros 45′ minutos ni el conjunto de las barras y las estrellas ni el canadiense fueron capaces de agitar las redes del contrario.

Lo que si pasó durante los primeros minutos del encuentro fue un duro golpe recibido por el árbitro de la línea derecha, quien no evitó un balón despejado por parte de un defensor de Canadá, quien lo dejó fuera de acción a menos de un minuto del inicio del compromiso.

We just hope he's okay. pic.twitter.com/D2b0iIUeWQ — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 10, 2023

Además, al final de la primera parte, una posible pena máxima también pudo ser determinada por el árbitro principal. Sin embargo, tras revisarse la jugada en el VAR, el colegiado del compromiso echó para atrás la jugada y no quiso darle la oportunidad de romper el empate sin goles al combinado que estaba en faceta de ataque.

No penalty has been conceded by the United States 😬 pic.twitter.com/HSXsZEymq1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 10, 2023

Para la segunda parte del compromiso, las acciones no cambiaron mucho, pues ninguno de los equipos se acercaron a la cabaña rival. Como resultado, diferentes cambios llegaron desde los banquillos para intentar romper el empate del marcador.

Cade Cowell, Brandon Vázquez y Matt Miazga son algunas de las incorporaciones que hizo Estados Unidos para no solo refrescar sus líneas, sino que buscó tener más poder ofensivo y así obtener su pase a la siguiente ronda de la Copa Oro.

Para contrarrestar, Canadá le dio ingreso a diferentes elementos, tales como: Jacen Russell-Rowe, David Wotherspoon, Jacob Shaffelburg, Charles-Andreas Brym jugadores que tras ingresar desde el banquillo buscaron generar peligro para la cabaña defendida por Matt Turner.

Sin embargo, quien llegó para anotar fue Estados Unidos. Vázquez, quien entró desde la banca, y estaba jugando en casa, aprovechó un centro desde la banda izquierda y tras conectar con la cabeza logró vencer a Dayne St.Clair, portero que aunque tocó el esférico no evitó la caída de su arco, lo que significó el 1-0 en contra.

Al 90′, nuevamente el VAR dijo presente en el compromiso, otra vez a favor de Canadá, y tras ver en el monitor, el principal del encuentro le entregó una oportunidad de oro al equipo canadiense de empatar el marcador en el tiempo añadido. Steven Vitoria tomó el esférico y desde el punto blanco disparó ante el arquero del Arsenal, quien no pudo evitar la caída de su cabaña, motivo por el cual el pizarrón se modificó al 1-1.

Para el tiempo extra, Estados Unidos buscó anotar durante los primeros 15 minutos, pero se encontró a un arquero firme que no dejó caer su cabaña, motivo por el cual Canadá llegó a la segunda parte del tiempo extra con la oportunidad de irse arriba, algo que si hizo.

Jacob Shaffelburg tomó el balón al 109′ y tras una larga corrida por la banda izquierda, logró llegar a la zona de impacto, en el que logró sacar un disparo qué, con fortuna y con un rebote en la defensa, terminó ingresando en la cabaña defendida por Turner. What a moment and what a way to score your first international goal 🇨🇦@NashvilleSC's Jacob Shaffelburg reclaims the lead for Canada! pic.twitter.com/DuQWc0GZAg— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 10, 2023

Sin embargo, al 114′ Estados Unidos respondió. Gianluca Busio pateó al arco, motivo por el cual el arquero metió el pie para evitar el tanto, pero para su mala fortuna el esférico pegó en Scott Kennedy y terminó ingresando para así anotar en propia puerta y configurar el 2-2 que nos llevó a los penales. GIANLUCA BUSIO FINDS THE 2-2 LEVELER 🇺🇸 pic.twitter.com/21yPdDG9Pa— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 10, 2023

En la definición desde el punto penal, Vitoria inició por Canadá y vio como Turner lo atajó; Vázquez fue el siguiente y el jugador de Estados Unidos también desperdició su oportunidad al volar el esférico por la parte superior de la cabaña.

Fraser fue el segundo pateador de Canadá y nuevamente el arquero del Arsenal detuvo el balón; Cowell fue el primero de toda la serie en poder convertir desde el manchón penal.

Sin embargo, Kama Miller no falló y fue el primer canadiense en anotar desde los 12 pasos tras un remate violento; Busio, por su parte tampoco dudo y colocó el balón al fondo de las redes para así darle la ventaja nuevamente a Estados Unidos.

Russell-Rowe por Canadá engañó totalmente a Turner y colocó el esférico en la línea de gol; Ferreira, en su oportunidad desde el manchón no falló, aunque el arquero desvió el mismo en su intento de evitar la caída del arco.

Charles-Andreas Brym fue el último en disparar, y su intento pegó en el poste defendido por el estadounidense Turner, quien fue el héroe por su participación, no solo en la tanda de penales, sino a lo largo de todo el compromiso.

