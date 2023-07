Riqui Puig toma las riendas del LA Galaxy con victoria y golazo: “Hemos hecho un partidazo”

El español Riqui Puig, fundamental una vez más para el LA Galaxy, destacó este sábado la muy completa actuación de su equipo en la importante victoria por 3-1 frente al Philadelphia Union, que, según el exjugador del Barcelona, trató de frenar a los angelinos con agresividad y un juego muy duro.

“Nosotros hemos intentado jugar a nuestro juego, con nuestra filosofía. Nos ha salido bien. Creo que hemos hecho un partidazo ofensivo y defensivamente y estamos muy contentos por el equipo”, añadió.

Con un soberbio disparo desde fuera del área que entró por la escuadra, el centrocampista catalán marcó el tercer gol del Galaxy frente al Philadelphia Union, subcampeón el año pasado de la MLS Cup, y extendió su excelente momento en el fútbol norteamericano.

Tras una enorme actuación el martes en el derbi angelino (un gol y una asistencia en el 2-1 contra Los Angeles FC), Puig brilló de nuevo y certificó el paso al frente que ha dado en el equipo ante las ausencias por lesiones de larga duración del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández y el uruguayo Martín Cáceres.

El Galaxy sigue penúltimo del Oeste tras un muy complicado arranque de temporada, pero en las últimas semanas, con Puig a la batuta, el conjunto angelino acumula siete partidos sin conocer la derrota (tres triunfos y cuatro empates) y está ya a solo tres puntos de los puestos de playoff.

“Creo que nos merecíamos ya tener una buena racha. No teníamos mucha buena suerte y los resultados están llegando y estamos muy felices”, indicó.

Cuestionado por un periodista sobre su “visión” en el campo, Puig apuntó que esa virtud en el fútbol es algo que “lo tienes o no lo tienes”.

“Creo que soy un jugador que, gracias a Dios, siempre estoy atento a todo. Tengo la cabeza alta y eso hace que pueda ver cosas que a lo mejor otros jugadores no pueden. Me gusta tener el balón, me gusta mover el balón, y el equipo la verdad me busca muchas veces porque saben que es una buena opción para salir de la presión. Tenemos que seguir con esta mentalidad”, argumentó.

Con el uruguayo Gastón Brugman y el brasileño Douglas Costa también a un nivel muy destacable, el Galaxy se enfrentará el sábado en Vancouver a los Whitecaps con la intención de seguir escalando puestos en la tabla.

Por último, Brugman, que ha formado una potente sociedad con Puig en el centro del campo, elogió el juego de su compañero.

“Esperemos que no tenga techo…”, bromeó el uruguayo a una pregunta sobre cuál puede ser el límite del exazulgrana.

“Para nosotros, Riqui es un valor muy importante. Está demostrando que está creciendo, está demostrando su juego. Se le ve muy feliz (…). Para nosotros es fundamental y lo estamos disfrutando como creo que también lo está disfrutando toda la afición de Los Ángeles”, agregó.

