David Beckham hizo llorar a Victoria Beckham cuando se fue de LA Galaxy y fichó por el PSG

En una entrevista para medio británico ‘The Sun’, David Beckham relató un duro momento personal en el que hizo llorar a su esposa, Victoria Beckham. Sucedió en 2013 cuando estaba a punto de dejar Los Angeles Galaxy.

El jugador inglés tenía todo listo y acordado con su esposa para volver a Londres, pero una llamada cambió todos lo planificado y acabó con la ilusión de la ex Spice Girls. “Era la primera vez que Victoria podía elegir a dónde nos mudábamos, porque antes la familia siempre tenía que mudarse conmigo”, dijo.

David Beckham y Robbie Keane celebran la Copa MLS 2012 conseguida ante Houston Dynamo. Foto: Harry How/ Getty Images.

“Victoria decidió regresar a Londres, donde está su negocio. De regreso, sonó mi teléfono y era el presidente del PSG. Cuando tuve que explicárselo a Victoria, se echó a llorar porque obviamente había sentido que, después de todo este tiempo, me había recuperado”, complementó el ahora propietario del Inter Miami.

Beckham, quien llegó a Los Angeles Galaxy en 2007 con el salario más alto en la historia de la MLS en ese momento, finalizó su aventura el 31 de enero de 2013 y días después volvió a Europa para jugar por un año en el París Saint-Germain.

David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan para una foto con su estatua en Dignity Health Sports Park el 2 de marzo de 2019 en Carson, California. Foto: Meg Oliphant/Getty Images.

La jugada le salió a la perfección, pues ganó el título de la liga francesa con el PSG y ese mismo año, en mayo, anunció su retirada como jugador. En sus declaraciones, el exfutbolista dejó en claro que el apoyo de su compañera de vida fue vital en ese momento.

David Beckham del PSG saluda a su familia durante el partido de la Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain FC y el Stade Brestois 29 en el Parc des Princes el 18 de mayo de 2013 en París, Francia. Foto: Michael Regan/ Getty Images.

“Sabía que me habían ofrecido la oportunidad de ganar otro trofeo. Es una mujer increíble. No creo haber conocido a nadie que trabaje tan duro como ella. Está comprometida no solo con nuestra familia, sino también con su negocio, y está teniendo tanto éxito gracias al trabajo duro a lo largo de los años”, puntualizó.

Actualmente, Beckham se dedica a llevar las riendas del Inter Miami, club que reventó el mercado con el anuncio de la casi segura llegada de Lionel Messi. Por su parte, la diseñadora de moda está volcada con su propia marca ‘Victoria Beckham Beauty’.

Sigue leyendo:

· Victoria Beckham causa furor en redes sociales luego de colgar video de David Beckham sin camisa y maquillándose

· “Me desperté con un millón de mensajes”: Messi hizo colapsar el teléfono de David Beckham con su fichaje por el Inter Miami

· David Beckham alborota las redes sociales por escuchar Juan Gabriel mientras prepara comida mexicana con su hija

**