“Me desperté con un millón de mensajes”: Messi hizo colapsar el teléfono de David Beckham con su fichaje por el Inter Miami

Cuando Lionel Messi anunció su intención de fichar por el Inter Miami de la MLS, sacudió a todo el mundo del fútbol. El alcance de la decisión sería tal que el teléfono celular de David Beckham colapsó con una cantidad desorbitada de mensajes.

Así lo confesó el exjugador británico a los asistentes al seminario ‘Lecciones de liderazgo’. “Hace un par de semanas me desperté con un millón de mensajes en el teléfono. Pensé: ‘¿Qué ha pasado? Normalmente no recibo tantos mensajes’. De repente, me enteré de que Leo había anunciado que venía a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí”, dijo.

Las declaraciones fueron recogidas por el medio Goal.com. En ellas, Beckham ratificó su compromiso como propietario. “Siempre he dicho, desde el principio, que si tenía la oportunidad de traer a Miami a los mejores jugadores del mundo, en cualquier momento de sus carreras, lo haría”.

“Siempre he asumido ese compromiso con nuestros aficionados. Así que cuando escucho que uno de los mejores jugadores, si no el mejor, que lo ha ganado todo en el juego, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y que sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un momento enorme para nosotros”, complementó.

Beckham incluso se aventuró en descifrar uno de los motivos por el que Messi habría decidido jugar en Miami a pesar de tener una oferta para volver al FC Barcelona o en Arabia Saudita. “Argentina está más cerca de Miami. Creo que eso atrajo bastante a Leo”.

‘La Pulga’ se reencontrará con Gerardo ‘Tata’ Martino y su debut con el Inter Miami podría darse en la Copa de la Liga contra el Cruz Azul el 21 de julio, mientras que su debut en la MLS se producirá un mes más tarde en casa contra el Charlotte FC.

