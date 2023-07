Inter Miami seguía a Lionel Messi desde 2019: será el mejor pagado de la MLS con casi $60 millones de dólares

En el Inter Miami cuentan cada segundo, minuto, hora, día, semana, para la llegada de Lionel Messi. No es una exageración, en la costa este no dejan de hablar del astro argentino, que a falta de algunos arreglos y que terminen sus vacaciones, jugará en la franquicia de la MLS próximamente.

A sus 36 años y luego de una carrera prodigiosa que lo ha consagrado y para algunos erigido como el mejor jugador de la historia, Lionel Messi arribará a los Estados Unidos para engrandecer aún más a una liga que ha experimentado un enorme ascenso.

El Inter Miami no la tuvo fácil para convencer a la ‘Pulga’, que sobre la mesa tenía otras dos importantes ofertas: regresar al FC Barcelona y una millonaria para ir a Arabia Saudita. Finalmente, el campeón del mundo en 2022 prefirió por darle el sí a un David Beckham que tenía varios años convenciéndolo que Miami era un buen lugar cuando decidiera salir de Europa.

Otro de los dueños del club, Jorge Mas, compartió otros detalles del contrato y de cómo convencieron a Messi para que que rubricará por completo en los próximos días y que le dará oficialidad a su desembarco en los Estados Unidos.

Sin cortarse en detalles, Mas reveló que el salario de Messi estará entre los $50 y $60 millones de dólares anuales, sin contar los bonos por rendimiento y títulos.

Estas cifras convertirán al delantero argentino en el mejor pagado de la MLS, que experimentará un crecimiento importante con su presencia en cada jornada.

Asimismo, explicó que desde 2019 le seguían la pista desde diferentes lugares: en eventos públicos, competiciones, con su padre Jorge Messi.

“En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traer a Messi” Jorge Mas, dueño del Inter Miami

“Estuve tres años. Un año y medio, muy intensamente. Muchas conversaciones con Jorge. Lo vi hecho a finales de mayo. David conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha… Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple”, dijo en entrevista para el medio El País.

También desveló un rumor convertido en misterio, de si Messi será accionista del Inter Miami: “Cuando se retire tendrá una participación en el club”.

Para el empresario (origen hispano) no hay dudas de que “Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo” y que la contratación no solo beneficia a su club si no al resto de equipos dentro de la MLS.

