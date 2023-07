Chiquis Rivera lo muestra todo mientras se contonea con un vestidito blanco

Chiquis Rivera ha vuelto a dejar a más de uno boquiabierto y perplejo al compartir una publicación derrochando sensualidad y dejando poco a la imaginación.

Fue a través de su cuenta en Instagram que ‘La Abeja Reina’ compartió un video en el que se le apreciaba mostrando más de lo habitual mientras viajaba en el coche al lado de su prometido, el reconocido fotógrafo de las estrellas en Estados Unidos, Emilio Sánchez.

En el clip la cantante luce un look muy veraniego con un vestidito boho chic en color blanco. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue que, con gestos sonrientes y seductores, presumió que llevaba el traje levantado y enseñó de costado a la cámara uno de sus voluptuosos muslos y un poco más arriba de esa zona.

El vestido también tenía en la zona del pecho un escote en V con un lazo que resaltaban también sus atributos mientras ella parecía bailar muy provocativamente.

Por su parte, su novio se mostró un poco serio ante la cámara, pero luego terminó sonriendo por lo que estaba haciendo su prometida.

En la red social de a camarita el reel ya cuenta con más de 98 mil ‘me gusta’ y unos mil comentarios en los que se logran leer opiniones de todo tipo.

“Ay no que vulgaridad! Eso allá negrooooo”; “El vato no tiene buena cara”, “Emilio es un hombre muy afortunado”; “Eso es cuando le gusta un hombre a una mujer se ve feliz está muy satisfecha”; “Ese hombre se ve muy frío con ella, o infeliz y ella tan bella que es”; “Mami muestra para que las envidiosas hablen”; “Toda una Diva.! Hermosa Dios contigo.!”; “Estás muy hermosa, corazón”; “Holaaa, muñeca linda, buenas noches mí corazón”; “Chiquis me quedo sin palabras hermosa mujer” y “Eres la razón por la que voy al gimnasio”, se logra leer entre los comentarios que le han dejado en su publicación.

Lo cierto es que la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera dejó a muchos con la pupila cuadrada, mostrando una de sus torneadas piernas contoneándose en el auto mientras aprovechaba de dar un paseo en este verano junto a su amado.

