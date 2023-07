El fútbol italiano se interesa en otro mexicano: Gerardo Arteaga está en el radar de la Serie A

La Serie A de Italia se ha convertido en un destino muy buscado entre los futbolistas mexicanos en los últimos años. Uno de los más destacados ha sido Hirving Lozano, atacante azteca que viene de quedar campeón con el Napoli, pero los tiempos del Chucky en el país de la bota habrían finalizado. Sin embargo, Gerardo Arteaga podría llegar al balompié italiano en este mercado.

Gerardo Artega ha sido uno de los futbolistas más destacados del Genk de Bélgica. El joven defensor mexicano ha declarado recientemente sus intenciones de salir del conjunto belga, pues no está casado con esta institución y el fútbol italiano podría ser un salto de calidad en su carrera.

Obviamente mi objetivo es dar el salto a una liga mejor. Yo aquí cumplí ya mis 100 partidos, he estado jugando muy bien, he estado aquí en el club. Igual, si me toca estar aquí, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir defendiendo este escudo. Pero mi inspiración y mi motivación es dar un salto (…) A mi, de todo el mundo, las que más me gustan son la liga española y la de Inglaterra. Esas dos ligas son mis favoritas. Yo quisiera ir a alguna de esas dos ligas, cualquiera de las dos me gustan mucho“, explicó Arteaga en una entrevista.

Los reportes del periodista italiano Rudy Galetti señalan que el defensor azteca habría sido ofrecido a la Lazio. De hecho, el mismo Genk sería el encargado de dar el primer paso, pues habría ofrecido a su futbolista para intentar ganar dinero con su transacción.

El mexicano depende de un fracaso de la Lazio

Sin embargo, la llegada de Gerardo Arteaga a la Serie A no sería una tarea sencilla. La Lazio tiene al defensor Milos Kerkez como su principal opción en el mercado de traspasos. De hecho, se estima que el conjunto italiano tendría que poner sobre la mesa más de $15 millones de dólares para hacerse con este jugador del AZ Alkmaar.

En caso de que Kerkez llegue al club, la transacción del mexicano quedaría casi descartada al tomar en cuenta la hipotética inversión del club para convencer al conjunto neerlandés.

Gerardo Arteaga tiene contrato con el conjunto belga hasta junio de 2025. El mexicano está valorado en más de $7 millones de dólares gracias a su gran rendimiento con el Genk. Desde su llegada a Europa, Arteaga ha jugado 110 partidos con más de 9,000 minutos en cancha.

