Ron DeSantis sostiene que no esperaba ganar las elecciones chasqueando los dedos ni anticipadamente

Mientras que al interior de su equipo de campaña todavía no se explican porque la campaña de Ron De Santis no ha logrado levantar, al político de 44 años no parece importarle lo que muestran las encuestas.

De hecho, desde que Donald Trump anunció su intención de volver a competir por llegar a la Casa Blanca, la popularidad del gobernador de Florida siempre se ha visto relegada a la segunda posición.

Sin embargo, la respuesta de los votantes a su propuesta política en estados como Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, le brindan cierto grado de confianza a DeSantis y por ello no se cansa de pregonar que su campaña está por comenzar.

Entrevistado recientemente por la cadena de televisión Fox, el político que promulgó la Ley SB 1718, la cual resulta bastante severa con los inmigrantes indocumentados, mencionó que a partir de propuestas similares pretende mejorar la economía del país en beneficio de todos los estadounidenses, aunque ello le esté generando opiniones encontradas.

Cuestionado acerca de los 30 puntos de ventaja que le saca Trump en las encuestas que se han llevado a cabo para medir la popularidad de los dos aspirantes a la candidatura del partido republicano, DeSantis insiste en que se pretende vender la idea de que la carrera electoral ya concluyó, cuando él ni siquiera ha comenzado a proyectar la visión de país que pretende lograr en caso de llegar a la Casa Blanca.

“Creo que han tratado de crear una narrativa de que, de alguna manera, la carrera ha terminado. Sin embargo, esto no es algo que, ya sabes, esperaba simplemente chasquear los dedos y, de repente, ganas siete meses antes de que suceda”, indicó.

El equipo de campaña del gobernador de Florida ahora intenta mostrarlo con un candidato menos duro. (ELIJAH NOUVELAGE/AFP vía Getty Images)

El gobernador de Florida aclaró que su estrategia consiste en ir superando las etapas iniciales de la contienda para después lanzarse con todo para obtener la candidatura.

“Hemos trabajado muy duro para construir el tipo de organización en lugares como Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur que necesitas para poder ganar estos primeros concursos. No obstante, esta va a ser una competencia estado por estado y tenemos mucho trabajo, pero hemos tenido una respuesta muy, muy favorable”, enfatizó.

Luego del encontronazo que tuvo con la comunidad LGBT+ a raíz de un controversial video que publicó en sus redes sociales, el equipo de asesores de Ron DeSantis parece haber cambiado de estrategia e incluso ya echó mano de su esposa para salir a buscar el voto de las mujeres.

En los próximos días habrá que ver si la modificación al hacer ver al político menos duro frente al electorado le permite reducir la ventaja que le lleva Trump.

Sigue leyendo: