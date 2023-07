Nieto de Talina Fernández e hijo de Mariana Levy confesó que vende tacos de canasta y chilaquiles para sobrevivir | VIDEO

A unos días de la muerte de su abuela, la presentadora Talina Fernández, el también hijo de Mariana Levy se sinceró ante las cámaras del programa de espectáculos “Ventaneando” y reveló que no tiene una buena situación económica, por lo que se ha visto obligado a vender chilaquiles y otros alimentos. José Emilio también confesó que la herencia de su mamá ha generado problemas con su hermana María, con quien está “limando asperezas”.

José Emilio reveló que vende comida para vivir

La tarde de este martes 11 de julio, José Emilio Fernández Levy, fruto de la relación de Mariana Levy con el empresario José María Fernández, mejor conocido como “El Pirru”, se presentó en el programa de espectáculos que lidera la periodista Pati Chapoy, ahí fue muy claro con respecto a la situación de la herencia de su mamá, y sus problemas familiares.

El joven de 19 años, que perdió a su madre cuando tenía tan sólo 1 año 3 meses, dio a conocer el estatus en el que se encuentra la herencia de Levy ahora que todos sus hijos son mayores de edad. Explicó que la casa de Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México, se vendió hace unos años, mientras que otra propiedad en el Fraccionamiento Sumiya, de Cuernavaca, Morelos, tiene un adeudo de más de 1 millón de pesos a consecuencia de que su papá no pagó el mantenimiento y otros gastos.

Actualmente el joven vive en la casa localizada en Cuernavaca, pero afirma que no le alcanza para solventar sus gastos, por lo que ha decidido emprender como vendedor de comida:

“Estoy trabajando de todo, estoy vendiendo tacos de canasta, chilaquiles. Hace un mes pudimos llegar a un acuerdo con la jueza de una mensualidad por 2 o 3 meses hasta conseguir un trabajo, pero eso no me alcanza”, confesó.

José Emilio señaló que hace poco más de un año tuvo una pelea muy fuerte con su papá, por lo que se salió de su casa para irse a vivir con su abuela, Talina Fernández, quien les dejó una parte de su herencia a sus tres nietos, aunque todavía no ha sido repartida.

La relación entre el joven y su padre, el empresario que también fue esposo de la cantante Ana Bárbara, se ha visto afectada luego de que una jueza solicitó una orden de aprehensión y desalojo en contra de “El Pirru”, quien se debió salir de la casa de Cuernavaca. Sin embargo, no es con el único que mantiene una complicada convivencia, pues también confesó que con ha distanciado de su hermana María por motivo de la herencia.

María es hija del actor Ariel López Padilla y Mariana Levy, por lo que es media hermana de José Emilio y Paula. Cuando su madre falleció el 29 de abril de 2005, la joven que ahora se desarrolla como fotógrafa, se fue a vivir con su abuela, “La dama del buen decir”, mientras que los hijos de José María se quedaron con él, para después formar una familia con Ana Bárbara.

El joven parece no estar pasando por el mejor momento, y asegura que el tema de la herencia de su mamá sólo ha servido para traerle cosas negativas: “Es horrible, la verdad esta herencia en vez de traerme cosas buenas me ha traído puras cosas horribles, me ha distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer”, comentó José Emilio.

“María y yo, pues no tenemos relación, lamentablemente, aunque ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros. Después de la muerte de mi abuela yo lo primero que hice fue abrazar a María y platicar con ella, y decirle que ya paremos, que estemos bien”, aclaró.

