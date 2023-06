Familia de Talina Fernández revela lo que sucederá con los restos de la conductora | VIDEO

El fallecimiento de la famosa conductora Talina Fernández tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y el periodismo hispano.

Por ello, sus hijos han sido bombardeados de preguntas sobre lo que sucederá con los restos de la exconductora del programa “Nuestra casa”, en donde compartía créditos con su hija Mariana Levy y el cantante Coque Muñiz.

Tras su muerte, sus restos fueron velados en la casa de la también reportera de deportes, en donde su hijo menor, Coco Levy compartió con su público y los medios de comunicación presentes detalles de los últimos momentos de vida de su madre, así como lo que se harán con su cuerpo.

De acuerdo al menor de los Levy, el cuerpo de su afamada madre se encuentra en plena cremación en este momento, y se espera que pronto se decida donde descansarán sus cenizas, pues asegura que tenía muchos lugares queridos y representativos para ella.

Fue en una charla con los conductores del “programa Hoy”, donde Jorge Levy dio detalles sobre el último adiós a su querida madre, después de llevarse a cabo los servicios funerarios donde se llevaron sus restos a un crematorio al sur de la Ciudad de México.

Durante esta plática, Levy también dio a conocer que él y su hermano Pato todavía no tienen muy claro qué van a hacer con las cenizas de “La Dama del buen decir”.

Pero dio algunas pistas de lo que podría pasar con ellas, ya que señaló que posiblemente puedan reposar por un tiempo en la casa de la comunicadora.

Incluso, Coco Levy tiene la idea de llevar un poco de cenizas de su madre a la empresa en la que trabajó por varias décadas y la cual consideraba su casa, se refiere claramente a Televisa, en donde comenzó su carrera.