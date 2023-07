Médium revela el encuentro que tuvo Talina Fernández con su hija, Mariana Levy, tras fallecer

La famosa conductora Talina Fernández falleció esta semana a los 78 años de edad tras sufrir una leucemia fulminante. Por ello muchos famosos la han despedido de diversas formas, y una de ellas fue Concetta Bertoldi, una médium y amiga de la presentadora.

Bertoldi señaló en redes sociales que extrañará mucho a Talina, pues tuvo la oportunidad de conocerla a fondo después de que coincidieran en un programa.

Y sobre todo le hablara de su fallecida hija, Mariana Levy. Esto desató no sólo que se hicieran grandes amigas, sino también que Talina en repetidas ocasiones hablara de ella y lo que hace.

Pues en charlas como las que tuvo con Mara Patricia Castañeda hasta con Yordi Rosado, Doña Talina confesó que era demasiado acertada Concetta, pues le decía cosas muy íntimas de su famosa hija, y era la única médium a la que le creía que su hija realmente se comunicaba con ella.

Por eso en esta ocasión sus más recientes palabras sobre la exconductora del programa “Hoy” tomaron relevancia.

Ya que por medio de su cuenta oficial de Instagram la vidente, Concetta Bertoldi se hizo presente en sus redes sociales para hablar del fallecimiento de Talina.

Concetta estuvo compartiendo varias fotografías junto a “La Dama del Buen Decir” y aprovechó para aclararle al público que Talina ya no está sufriendo y se encuentra feliz con su hija.

“¡No se preocupen mis queridos amigos! ¡Talina está encantada de reunirse con Marianna! ¡Y ella también está con su mamá, papá, y muchos otros! ¡Ella no sufre más! ¡Ella puede oír perfectamente y regocija con el Padre Celestial y su reino! ¡Todo está bien! Ahora será un ángel guardián para la gente de la tierra” CONCETTA BERTOLDI

Escribió la vidente junto a una fotografía en la que aparece Concetta, Talina y su hijo Coco Levy, mostrando que su relación se había convertido en una gran amistad.

Talina reveló en varias ocasiones que, tras el fallecimiento de su hija, muchas personas le escribían cartas o le decían que habían visto o escuchado a Mariana.

Fernández contó que Bertoldi, fue una vidente que ella y su hija conocieron durante el programa Nuestra Casa, donde ambas fueron conductoras.

La presentadora reveló que en ese entonces Mariana quedó muy sorprendida de las habilidades que tenía la pitonisa, por lo que pensaba que si su hija se hubiera querido comunicar con ella lo habría hecho por medio de la médium.

La prueba de Talina Fernández para creer en la médium Concetta

En una ocasión, la exconductora de noticieros televisa, dio a conocer que una noche, mientras se encontraba en su casa, un pajarito fue a cantar cerca de su terraza, algo que se le hizo extraño, por lo que creyó que era su hija y comenzó a platicar con el ave por más de 20 minutos.

“Una noche en mi recámara empiezo a oír un pajarito, los pájaros no pian de noche, tal era el escándalo que salgo a la terraza y había un árbol, pero no veía al pájaro, pero lurias le digo ‘¿eres tú mi vida?’, platiqué con el pájaro 20 minutos como que, si fuera Mariana” TALINA FERNÁNDEZ

El momento cobró valor cuando tiempo después invitó a cenar a su casa a Bertoldi, fue entonces cuando le dijo que no creía que Mariana hablara con ella, pero el impacto vino cuando me médium le dijo que si no le había sido suficiente con el pajarito que la había ido a visitar.

