Liga MX modificó horario del Pachuca vs. Pumas por la participación de México en la final de la Copa Oro

La selección de México llegó a la final de la Copa Oro, motivo por el cual la Liga MX modificó el horario del encuentro entre Pachuca y Pumas de la UANL a disputarse en la Jornada 3 del Apertura 2023 de este venidero domingo 16 de julio.

“La Liga MX informa que el partido entre los clubes Pachuca y Pumas, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2023 a desarrollarse en el Estadio Hidalgo el domingo 16 de julio, cambiará de horario”, dijo en un comunicado.

El encuentro estaba pautado originalmente para las 9:00 PM para el ET de los Estados Unidos. Sin embargo, debido a la participación de México en la final de la Copa Oro, se movió el compromiso a las 10:15 PM para el ET de los Estados Unidos, 9:15 PM del CT y 7:15 PM del PT.

“El encuentro se disputará ahora a las 10:15 PM para el ET de los Estados Unidos, 9:15 PM del CT y 7:15 PM del PT, esto debido a la Final de la Copa Oro, en la que participará la Selección Mexicana de Futbol”, explicó en el mismo comunicado la Liga MX.

Además, hay que tener en cuenta que la final de la Copa Oro comenzará a las 8:00 ET, motivo por el que cual la Liga MX decidió mover el encuentro de Pumas y Pachuca para que así, no solo los jugadores de ambos equipos puedan ver el juego, sino que la afición de los conjuntos puedan disfrutar de ambos partidos.

Hay que considerar que este es el único cambio anunciado para la Jornada 3 del Apertura 2023, pues el resto se mantendrá sin cambio alguno en su agenda original dada a conocer hacia ya varias semanas.

Cómo ver la final de la Copa Oro en Estados Unidos

Para disfrutar la final de la Copa Oro entre México y Panamá en Estados Unidos, se deberán usar los servicios de: ViX, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, FOX Sports App, TUDN USA, FOX Network, Foxsports.com, Univision.

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 12 de julio de 2023. Luis Chavez en festejo de gol durante el partido de Semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF 2023, entre la selección de Jamaica y la Selección Nacional de México, celebrado en el Allegiant Stadium. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

