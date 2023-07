Mike Pence fortalecería la prohibición de abortos para embarazos no viables

Michael Richard Pence, quien fungió como vicepresidente de la nación y ahora aspira a la candidatura del Partido Republicano, endureció su postura sobre el aborto.

Durante un diálogo entablado con la agencia de noticias AP, el político de originario de Indiana se mostró partidario de prohibir abortos para embarazos no viables.

“Soy pro-vida. No me disculpo por eso. Acabo de escuchar tantas historias a lo largo de los años de mujeres y familias valientes a quienes se les dijo que su hijo por nacer no llegaría a término o no sobreviviría. Y luego tuvieron un embarazo saludable y un parto saludable”, argumentó.

Lo cierto es que mientras que muchos de sus correligionarios de partido han evitado tomar una posición firme sobre el aborto, Pence en todo momento ha sido claro en estar en desacuerdo.

Durante una visita que realizó a Iowa el mes pasado, el republicano de 64 años reconoció que apoya una prohibición federal del aborto que incluya excepciones por violación, incesto y la vida de la madre.

En su momento, también expresó que estaría en favor de una legislación mediante la cual se restrinja el aborto a las seis semanas de embarazo.

Mike Pence es el representante del Partido Republicano más firme en expresar su posición frente al aborto. (Anna Moneymaker/Getty Images)

De acuerdo con información del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, un médico puede utilizar los resultados de una ecografía para medir los niveles de hormonas del embarazo y así determinar cuándo un embarazo es viable más allá del primer trimestre.

En este sentido, un proceso de gestación puede resultar inviable cuando un óvulo fecundado queda atrapado mientras se dirige al útero, esto debido a que las trompas de Falopio están dañadas por inflamación o malformación, lo cual se traduce en pérdida temprana del embarazo.

Todos estos términos médicos deberán ser estudiados para lograr definir cuándo es necesario interrumpir un proceso de gestación para evitar que un bebé pueda nacer con problemas imposibles de solucionar durante todo el tiempo que pueda llegar a vivir, lo cual también suele ser traumático para la mujer que lo engendró.

No obstante, algunas políticas adoptadas suelen generalizar el concepto de aborto sin tomar en cuenta las causas que podrían llegar a ser la mejor decisión para realizarlo.

