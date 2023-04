Mike Pence no apaleará fallo que lo obliga a testificar por los disturbios del 6 de enero

Este miércoles se dio a conocer que el ex vicepresidente Mike Pence no piensa apelar la orden que le fue acatada por un juez de testificar en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el intento de Donald Trump de anular las elecciones de 2020 tras su derrota.

A través de un comunicado de prensa, el portavoz Devin O’Malley dijo que Pence “no apelará el fallo del juez y cumplirá con la citación según lo exige la ley“.



La decisión de no apelar el fallo deja entrever que Pence podría jurar bajo juramento sobre los varios intentos de Trump de impedir que Biden llegara al poder y Smith tendría acceso a uno de los testigos clave del juicio, sin embargo, el equipo legal del exmandatario podría apelar el fallo, pero en las últimas semanas no ha tenido éxito con dichos intentos en otros casos no relacionados.

Hasta el momento no se ha fijado una fecha para su testimonio, sin embargo, su asesor cree que es probable que se lleve a cabo a finales de este mes.



O’Malley también indicó que Pence se sintió “reivindicado” con una parte del fallo del juez en la que puede permanecer en silencio sobre temas en específico sobre su papel el día de los disturbios.

“El histórico fallo de la Corte afirmó por primera vez en la historia que la Cláusula de Discurso o Debate se extiende al Vicepresidente de los Estados Unidos. Habiendo reivindicado ese principio de la Constitución, el vicepresidente Pence no apelará la decisión del juez y cumplirá con la citación como lo exige la ley”, se lee en el comunicado.

Noticia en desarrollo…



