Nieto de Talina Fernández revela cómo el exesposo de su madre Mariana Levy lo salvó de la desgracia | VIDEO

El gremio del espectáculo recientemente ha sufrido una de sus pérdidas más significativas, esto debido a que falleció Talina Fernández, conocida como “La Dama del Buen Decir”, quien falleció el pasado 28 de junio. Recordada por ser una reconocida actriz, presentadora y productora mexicana, Talina construyó un enorme legado dentro de los medios de comunicación en nuestro país.

Su estilo elegante y su capacidad para expresarse en el gremio de la televisión son tan sólo algunas de las características que la llevaron a posicionarse como una de las personalidades más queridas, es dentro de este contexto que resulta sencillo comprender los motivos por los cuales el público siempre la apreció, quienes sin duda han resentido su partida, sin embargo, quienes más extrañan a la presentadora son sin duda sus familiares.

Ahora uno de sus nietos ha revelado que tan dura ha sido su vida en los últimos años, específicamente tras la muerte de su madre Mariana Levy y la ausencia de su padre, complejos panoramas que solamente se han vuelto más duros desde la partida de Talina Fernández. Nos referimos a José Emilio Fernandéz Levy, quien en medio de la polémica entorno al pleito legal con su familia tras ser excluido de la herencia de su madre, ahora ha revelado cómo fueron sus días en los momentos más duros, pues para sobrevivir llegó a recurrir a la venta de tacos de canasta debido a que enfrentaba una crítica crisis económica.

Sin embargo, confesó que en este complejo periodo vida recibió apoyo de una persona muy especial en la vida de su madre, se trata del actor Ariel López Padilla. Fue durante una conversación para las cámaras del programa de espectáculos Ventaneando que el joven dio las gracias públicamente al padre de su hermana María, pues él fue quien le brindó la mano en uno de los momentos más complejos.

“Él se ha portado de diez conmigo. Me han ayudado en todo. Su esposa me invita a comer a casa. Voy y lavo mi ropa ahí. Estoy con… pues mis hermanitos. O sea, son los hermanos de María, pero yo los considero como mis hermanitos. Me caen muy bien. Juego con ellos. La verdad han sido un gran apoyo ahorita (…) Me di cuenta de que es alguien que realmente sí me quiere y que me apoya sin importar qué y se lo agradezco con todo el corazón”, aseveró José Emilio al programa conducido por Pati Chapoy.

Es de recordar que luego de que se confirmó la orden de aprehensión contra su padre José María Fernández “El Pirru”, el joven se quedó sin muchas posibilidades de ir a su casa y al respecto confesó que para él era muy duro aceptar la realidad, pero que está apunta a que su papá no le hace bien, por lo que actualmente está viviendo sólo en una casa que era de su madre en Cuernavaca, misma que hace varios años era ocupada por su papá, quien dejó una deuda de mantenimiento que asciende a 1 millón 200 mil pesos, de la cual espera salir pronto.

