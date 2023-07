Vaquero Navarrete afirma que no está 100% convencido de que pueda vencer a Óscar Valdez

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete defenderá por primera vez su título de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Óscar Valdez y no está totalmente convencido de que pueda ganar la pelea que se realizará el 12 de agosto en Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

En una entrevista con Fight Hype, Vaquero Navarrete sabe que el enfrentamiento no será fácil con Valdez y ha estado trabajando duro en el gimnasio, pero confía en que su estilo no convencional le pueda dar ventaja en el ring.

“La verdad no estoy 100% convencido de que puedo ganar la pelea, pero creo que la forma en la que estoy trabajando debe de dar algo de resultado”, dijo. “Mi estilo tampoco es tan convencional, no creo que Valdez tenga alguien que tire los golpes tan desordenados que yo tiro para que tengas sparring con él. Y creo que eso me va a dar un poco de ventaja”, agregó.

Óscar Valdez volvió a saborear la victoria frente a Adam López en mayo en Las Vegas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Eso (su estilo) va a terminar complicando la pelea para Valdez, creo que eso me puede dar a mí un poco de ventaja sobre el resultado solamente, pero no estoy 100% convencido de que pueda ganar la pelea. He estado trabajando bastante, no hay un solo día que no me duela el cuerpo, trato de descansar un día para toda la semana trabajar muy duro. Y creo que eso va a terminar por brindarme un resultado favorable”, afirmó.

Cabe destacar que tras cancelarse el primer enfrentamiento entre ellos el pasado 3 de febrero por el título vacante de la OMB por una lesión de Óscar Valdez, el pugilista azteca fue sustituido por Liam Wilson y el Vaquero Navarrete se adjudicó el cinturón al noquearlo en el noveno round y se convirtió en campeón de tres diferentes divisiones. Ahora, ambos se verán las caras en un duelo de mexicanos.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, viene de vencer a Liam Wilson y coronarse como campeón de peso ligero junior de la OMB. El pugilista azteca tiene marca de 37 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en el ring.

Por su parte, Óscar Valdez regresó con un triunfo ante Adam López al ring tras un año de ausencia y sufrir su primer revés cuando perdió el cinturón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea de unificación frente a Shakur Stevenson en 2022. El mexicano de 32 años ahora cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota.

