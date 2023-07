¿Ángela Aguilar se convierte en vendedora de productos de limpieza? ¡Ella es su doble! | VIDEO

Al parecer el físico de Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar, es mucho más común que lo que la cantante esperaba. Pues una vez más le ha salido una “hermana gemela”.

Fue por medio de una cuenta de TikTok que lleva por nombre My Home99p6 que se publicó un video en donde además de promocionar artículos para venderlos. Diversos usuarios mostraron que la vendedora es la “gemela” perdida de la intérprete de “Ahí donde me ven”.

Así como lo leen, una de las integrantes de este establecimiento promociona ciertos productos, y los cibernautas destacaron que así se vería Ángela si fuera vendedora, pues están igualitas.

Fans de la cantante, revelaron que la joven empleada de la empresa parece la hermana gemela de Ángela Aguilar, en este video que dura apenas 1 minuto y 5 segundos.

Tal parecido ha provocado euforia entre sus fans, pues incluso ya rompió récord en la página de la empresa en donde trabaja la joven, ya que es uno de sus videos más vistos, pues está casi en el medio millón de reproducciones.

A la jovencita se le ve promocionando accesorios de cocina como termómetros, cortadores de huevo, aceiteras en spray, entre otros artículos.

Entre los comentarios que le hicieron los seguidores de la cantante estadounidense fueron: “Ángela versión mexicana y buena onda”, “esta Ángela si me cae bien”, “la Ángela chida”, “eso es en Argentina o en México?”, “¿ya no jaló lo de la cantada Ángela Aguilar?, “no lo explico porque no lo entenderían”.

Dicho establecimiento se encuentra en el centro de la Ciudad de México, en donde se vende de todo, desde productos de limpieza, utensilios de cocina, herramientas, al mayoreo y menudeo.

Las polémicas de Ángela Aguilar

La hija de Pepe Aguilar nació en una familia llena de privilegios, los cuáles ha sabido capitalizar en sinergia con la voz que tiene.

Pero eso no ha evitado que la humildad no sea su fuerte, pues desde compararse con Luis Miguel, hasta decirse que es 25% argentina, le han restado puntos muy valiosos con los fans.

Su música gusta, de eso no hay duda, pero las actitudes y comentarios poco atinados que muchos la comparan con una Jr, como se dice en México a la gente privilegiada y poco humilde que no le ha costado nada de lo que tiene.

Ese y más calificativos se ha llevado la más pequeña de los Aguilar. En especial después de algunos desplantes o comentarios que hizo, como cuando uno de los asistentes de la familia le abrió la puerta y ella ni de reojo lo quiso voltear a verlo para agradecerle a pesar de que ya es una persona de la tercera edad.

En otra ocasión se burló junto con su hermana Aneliz de los tenis que compra la gente y no son de marca como ella, que presumió comprar tenis Balenciaga.

Y la cereza del pastel llegó cuando en el marco del Campeonato del Mundo que acaba de ganar Argentina en Qatar 2022, de la mano de Messi.

La estadounidense, y quien vive con lujos y muchos privilegios gracias a la Música del Regional Mexicano y no de la música argentina, señaló que era 25% argentina y que el mundo no lo entendería.

Lo que denotó que no conoce a los mexicanos ni sus costumbres ni cultura, pues sabe perfecto que una cultura con la que choca es con la argentina, ya que en México se les considera a los de la Patagonia groseros y petulantes, y eso no le importó, ella se dijo argentina y cayó en la punta a su público, lo que le restó bonos con sus fans.

