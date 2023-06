Ángela Aguilar se tatúa por primera vez, se queda sin sostén y deja ver de más su pecho ¡Fans la tunden!

¡Hija de tigre, pintita! Así lo dejó ver la hija menor de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, quien esta vez tomó una radical y muy audaz decisión, pues siguió los pasos de su famoso padre, y decidió hacerse un tatuaje en la espalda.

Hasta donde sabemos, este sería el primer tatuaje de la cantante estadounidense, quien se dejó ver muy sensual mientras un joven tatuador se concentraba en hacerle un hermoso diseño.

Pues se ve en la imagen que publicó la periodista Nelssie Carrillo en su cuenta de Instagram, a la más joven de la Dinastía Aguilar muy concentrada al igual que su tatuador.

Dejando ver un poco el contorno de sus senos, donde incluso algunos usuarios detallaron que se le ve un lunar muy coqueto.

Mientras el tatuador se encuentra colocando a detalle el diseño en la piel de la nieta de Flor Silvestre, Ángela ésta sostiene con sus manos lo que parece ser una bebida alcohólica.

Se desconoce el diseño que la hija de Pepe Aguilar se hizo en esta parte del cuerpo. Pero dicha imagen ya se volvió viral en redes sociales, y muchos fans la atacaron por tomar dicha decisión, ya que vieron incorrecto que emule a su famoso padre.

“No que muy estricto el señor padre”, “Ya valió ma….esta también”, “Después se vuelven adicción y terminan muy mal”, “Seguramente le tatuaron la frase: No llores por mi Argentina”, “Ha de ser la bandera de Argentina”, “Pura basura los del espectáculo dicen una cosa y hacen otra, yo no juzgo me vale, pero para que se la dan de santos siendo diablos”, fueron algunos comentarios de los fans que no están de acuerdo con la decisión de Ángela.

Recordemos que el intérprete de “Por mujeres como tú”, es muy asiduo a estos detalles artísticos en su piel, pues ha dejado ver en múltiples ocasiones los que trae en sus brazos.

Ángela Aguilar deja ver de más su pecho y no le apura

Ángela se vio obligada a dejar al descubierto parte de su espalda en donde se le ve sin sostén, lo que también provocó la furia de algunos usuarios, quienes en redes acabaron a la estadounidense.

Ya que se le ve el costado de su pecho al descubierto. Es justo en esa zona en donde por lo regular lo cubre el brassiere en donde se le nota una pequeña mancha la cual al parecer es un lunar que jamás se le había visto a la intérprete de música regional mexicana.

Hasta el momento, Ángela no ha compartido cuál es el diseño que decidió tatuarse en la espalda, pero todo indica que este sería su primer tatuaje de la cantante, aunque muchos aseguran que podría ser el segundo ya que en un video mostró que tenía un pequeño corazón en un brazo.

Pero algunos fans detallan que lo habría pintado con un plumón ya que no ha vuelto a ser visto dicho diseño en fotografías o videos de la cantante. Se espera que en los próximos días la intérprete comparta con sus seguidores alguna fotografía de cómo quedó su tatuaje.

