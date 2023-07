Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de julio de 2023

PISCIS

¡Pisciano! Durante este periodo estarás más intuitivo y conectado con tus emociones, esto podría ponerte un poco melancólico y triste al recordar a muchas personas que ya no continúan en tu vida. Podrías sentirte más inspirado y creativo, así que aprovecha para ir planificando un negocio o hacer un cambio radical en tu vida que te pueda traer mejoras en muchos aspectos. Además, te encontrarás más compasivo y dispuesto a ayudar a los demás, recuerda que eres una persona dadivosa y siempre pensarás más en las demás personas antes que en ti mismo. Recuerda también cuidar de ti mismo y establecer límites saludables en caso de tener relaciones amorosas. Las infecciones en garganta estarán a la orden del día. Cambia tu estado de ánimo y sé más positivo la vida te va llenar de sorpresas no solo en el área económica sino también en el amor. Se cancela salida de último momento y te invitarán a nuevo evento social. Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy excesivos y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada. Manda al chorizo personas hipócritas que ladran a tus espaldas, pero no saben dar la cara cuando hay que enfrentarte.

ACUARIO

¡Acuariano! Este periodo estarás lleno de ideas innovadoras y serás un agente de cambio, posiblemente inicies algún negocio en el cual te va ir de la mejor manera. Sentirás la necesidad de contribuir a la sociedad y conectar con personas afines a tus valores, aprovecha esa buena racha. Debes de tener cuidado con una persona de tu pasado la cual podría aparecer en cualquier momento y ocasionarte serios problemas. No temas expresar tu originalidad y ser auténtico en todas las áreas de tu vida. Recuerda también cuidar de tu bienestar emocional y no permitir que nadie te robe tu felicidad que vale oro. Aprende amarte más que nunca y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, dile adiós a quien te daña y dale la bienvenida a tu vida a quienes en realidad vale la pena. Aprende a soltar y dejar ir, que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Hay oportunidad de realizar un viaje en el cual te va ir de la mejor manera aprovéchalo.

CAPRICORNIO

¡Capricorniano! Durante este periodo, estarás enfocado en tus metas y ambiciones y deberás de aprovechar al máximo eso. Serás disciplinado y perseverante en tu trabajo y por lo tanto tu trabajo será reconocido y tendrá mucho valor solo ten cuidado con compañeros nefastos. Podrías recibir reconocimiento por tus esfuerzos y logros si quitas a personas mal intencionadas de tu camino. Recuerda también dedicar tiempo a tu vida personal porque muchas veces la descuidas y cae en la monotonía. No des entrada en tu vida a personas de tu pasado que solo te dañaron y dejaron cicatrices en ti, esos fantasmas seguirán regresando una y otra vez, pero de ti depende mandarlos a la fregada. Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán demasiado. Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa o llegarte un dinero que te debían.

SAGITARIO

¡Sagitario! Estos días estarás lleno de energía y aventura, posiblemente salgas de la ciudad a disfrutar estos días. Sentirás la necesidad de explorar nuevos horizontes y expandir tus conocimientos, un curso nuevo podría ayudarte a matar el tiempo muerto. Podrías embarcarte en viajes o buscar experiencias que te brinden un sentido de libertad y si lo haces con pareja o amigos te ayudará a relajarte. No olvides cuidar tus responsabilidades y mantener el equilibrio en tu vida. Cierras ciclos con amistad falsa y te vas enterar de chismes en los cuales estas involucrada. En el terreno de los dineros hay estabilidad sin embargo el fin de semana andarás algo acortado. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso se debe a que has aprendido de cada una de tus caídas. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú.

ESCORPION

¡Escorpiano! En este periodo, tu intuición estará en su punto máximo y deberás de aprovecharlo pues te darás cuenta quien es sincero y quien te está mintiendo. Te sentirás más intenso y apasionado en tus relaciones y proyectos y posiblemente surja algo muy bueno para ti en estos días. Podrías experimentar transformaciones profundas y descubrir aspectos ocultos de ti mismo. Asegúrate de canalizar tu energía de manera constructiva y evitar los conflictos innecesarios. Aguas con acarrear preocupaciones que no son tuyas. En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos. Ten cuidado con tu salud algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un mal golpe que te darás. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños.

LIBRA

¡Libriano! Durante estos días buscarás el equilibrio y la armonía en tu vida pues ha habido mucho desorden y nomás no sientas cabeza. Te sentirás motivado para resolver conflictos y promover la paz a tu alrededor que mucha falta hace. Además, estarás más sociable y disfrutarás de momentos agradables con amigos y seres queridos, tomate tus copas y disfruta el placer de vivir. No olvides cuidar de ti mismo y encontrar tiempo para la relajación y el desestrés. Entras en un ciclo complicado en el cual meditarás mucho sobre lo que no has hecho y lo que sí y te darás cuenta de que es necesario empezar de cero en muchos aspectos para poder seguir creciendo cada día un poco más. Dinero extra pero no lo gastes en lo que ni ocupas, te enteras de una verdad perra que te va hacer pensar y reflexionar demasiado. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva, ya no dejes pasar los mejores años de tu vida, lo más duro es soltar, pero una vez que pruebas la libertad entenderás. Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño pues no es algo digno de ti.

VIRGO

¡Virginiano! En este periodo, tu enfoque estará en los detalles y la organización, debes organizar más tu vida pues está hecha un desorden. Te sentirás motivado para mejorar tu rutina diaria y poner orden en tu vida, posiblemente inicies gym, dieta o cambies tu estilo de vida a algo más saludable. Podrías sentir la necesidad de analizar todo a fondo, pero recuerda no ser demasiado crítico contigo mismo. Acepta tus imperfecciones y disfruta de los pequeños logros. Cambios en tus estados de ánimo los cuales repercutirán en tu familia. Días de hacer compras, pierdes dinero u objeto. Una noticia laboral o de un negocio te llega. Dedica tiempo a tu cuerpazo, si te pones las pilas podrías conseguir más de lo que te imaginas. Podrías caer en una relación de 3, ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar los aparatos reproductores ajenos. Deja de resolverla la vida a quien tantas amas, aunque estos sean tus hijos pues necesitas dejarlos que aprendan de cada uno de sus errores.

LEO

¡León! Estos días serán de brillo y confianza para ti. Tu carisma estará en su punto máximo y atraerás la atención de los demás sino tienes pareja pues dale vuelo a la hilacha sin importar lo que piensen o digan los demás. Será un buen momento para destacarte en tu trabajo o en tus actividades creativas, si tienes en mente un negocio ponte las pilas para que se dé de la mejor manera. No olvides ser generoso y considerar las opiniones de los demás. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu circulo laboral. Cuidado con cambios de último momento en tu estado de ánimo púes podrían salirse de control. El fin de semana será bueno sin embargo estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado. Aprende que la vida es para los que se arriesgan y van por lo que quieren.

CÁNCER

¡Canceriano! Durante este periodo, estarás más sensible y conectado emocionalmente, estás en tu etapa de cumpleaños y todo podría salirte 10/10. Podrías sentir la necesidad de pasar más tiempo en casa, con tu familia o seres queridos, hazlo, disfrútalos más y no pierdas tanto tu tiempo en cosas sin sentido. Es un buen momento para cuidar de ti mismo y nutrir tus emociones. Debes tener cuidado con la envidia pues hay personas de tu círculo de amistades que no te pueden ver ni en pintura y buscarán la manera de dañarte. No te preocupes si necesitas un poco de soledad, es parte de tu proceso. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje en el cual triunfarás. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y achicopala, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado.

GÉMINIS

¡Geminiano! Te esperan unos días llenos de actividad y nuevas experiencias. Tu mente estará ágil y te sentirás motivado para comunicarte con los demás, podrías arreglar problemas con familia o amistades. Aprovecha este impulso para establecer conexiones significativas y llevar adelante tus ideas sin importar lo que piensen las demás personas al fin que no te dan para tus gastos. No te olvides de cuidar tu salud mental y tomarte un tiempo para descansar. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder. Daté el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti.

TAURO

¡Taurino! En este periodo, te encontrarás en busca de la estabilidad y la seguridad y vas por buen camino. Podrías enfocarte en consolidar tus finanzas o fortalecer tus relaciones personales solo debes tener cuidado con gastos innecesarios y con pagar cuentas que no son tuyas por quedar bien con los demás o con la persona que te interesa. Además, disfrutarás de momentos de placer y buena comida sin importar si subes un poco de peso. Recuerda encontrar un equilibrio entre el trabajo y el disfrute. Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante de ti. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Si es necesario cambiar de amistades hazlo, quizás necesites de eso para renovarte en aspectos de relaciones sentimentales y de amistades. Cierra ese ciclo con esa persona de tu pasado que no te ha dejado avanzar, aprende a decirle sí al presente y al futuro a arriesgarte en todo eso que no pudiste hacer.

ARIES

¡Ariano! Este día estarás lleno de energía y determinación. Será un buen momento para tomar decisiones importantes y emprender nuevos proyectos sobre todo en el área de los alimentos. No temas mostrar tu lado más valiente y luchar por lo que deseas sin esperar nada de las demás personas. Solo recuerda no agotarte demasiado, tómate un tiempo para descansar y pasarla con tu familia y seres queridos. Que nadie se interponga en tus planes, la vida es muy corta para detenerte de lo que traes en mente. Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar. Aprende de los errores y no vuelvas a caer en el lodo por nadie. Hay días en que te cuesta levantarte, pero sino lo haces nadie lo va hacer por ti.