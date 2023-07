‘La Casa de los Famosos México’: Bárbara Torres hace comentario transfóbico a Wendy Guevara

Bárbara Torres está en el ojo del huracán después de hacerle un comentario transfóbico a Wendy Guevara en una plática que mantenía con ella y otros integrantes del Team Infierno en ‘La Casa de los Famosos México’.

Todo se dio a raíz de que la actriz nuevamente está nominada, en principio junto a Jorge Losa, Poncho de Nigris y la propia Wendy, pero en su intento de convencer a “La Barby” Juárez para que le otorgara la salvación a ella hizo un comentario discriminatorio que repitió mientras les hablaba de esa charla a los integrantes del Cuarto Infierno.

“Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer… Yo le dije a ‘Barby’ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pene y senos, tú eres hombre”, le comentó quien dio vida a Excelsa en ‘La Familia P. Luche’.

Aunque, Wendy no reaccionó ante la declaración, sí lo hicieron los otros habitantes que estaban presentes en la charla, en particular Sergio Mayer, quien le hizo ver que debe de aprender a utilizar un lenguaje inclusivo.

“Wendy es mujer. Ella representa mujer, el miembro es lo de menos, es la actitud, es cómo se sienta ella. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, fuera de broma”, le explicó el exintegrante de Garibaldi.

Posteriormente la influencer le contó lo que le dijo Bárbara a “La Barby”, quien no podía creer que le hubiera dicho eso y aunque parece que no se molestó con los comentarios, usuarios afirmaron que se veían sus ojos llorosos y recordaron que ya había contado experiencias similares que le habían afectado en el pasado.

Por otra parte, los esfuerzos de la actriz argentina no rindieron frutos y tal y como se pensaba, la boxeadora decidió salvar a Jorge, por lo que el domingo Bárbara, Poncho o Wendy serán quienes estén en peligro de abandonar ‘La Casa de los Famosos México’.

Sigue leyendo: