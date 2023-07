Wendy Guevara explota contra Apio Quijano en ‘La Casa de los Famosos México’ | VIDEO

Tremendo giro de 180 grados tomó la noche de la sexta fiesta organizada en ‘La Casa de los Famosos México‘, pues Wendy Guevara y Apio Quijano se enfrascaron en una pelea verbal que puso a temblar al resto de los habitantes? ¿Cuál fue la causa de su disgusto? Sigue leyendo para enterarte.

Lo que comenzó como una velada llena de diversión terminó con tremendo pleito entre la influencer y el integrante de Kabah, pues esta le externó la molestia que sintió luego de ser el blanco de un comentario “fuera de lugar”.

Y es que horas antes de la celebración, Mariana ‘Barby’ Juárez se acercó a Wendy Guevara para contarle que Apio Quijano habló mal de ella, supuestamente llamándola de “bajo mundo”. Esto habría molestado a la famosa a tal punto que, con unos tragos de más, decidió no quedarse callada.

“Tú fuiste y me sacaste y me dijiste. Ella fue y me dijo: oye que dice que tu eres de bajo mundo. No, te lo digo porque no voy a ser la que me hago la ver** porque no lo soy, pero ella me dijo: ‘ay porque ella no sabe lo que es sufrirlo’, y yo le dije, ‘pues sí, no sabe lo que es sufrirlo’. Te lo digo aquí”, expresó la integrante de ‘Las Perdidas’.

Por su parte, la boxeadora negó cualquier tipo de comentario, haciendo que Wendy Guevara se defendiera: “Aquí la gente ve quien somos, quienes no somos y si me voy, pero me voy tranquila porque yo siempre he sido transparente con la gente y ni modo y como quieran tomarlo. Tú dime si quieres decir algo”, indicó.

Ante el altercado que terminó por hacer llorar a Apio Quijano, Poncho de Nigris y Emilio Osorio intentaron calmar la situación, esto teniendo que mente que ambos forman parte del ‘team infierno’.

Como consecuencia, ambos se reunieron y hablaron al respecto. Por su parte, Guevara se disculpó por la manera en que abordó el tema, mientras que Quijano optó por aceptar la nueva tregua.

Seguir leyendo:

• ‘La Casa de los Famosos México’: Bárbara Torres hace comentario transfóbico a Wendy Guevara

• Wendy Guevara es nominada por primera vez en ‘La Casa de los Famosos México’

• Wendy Guevara rompe a llorar recordando lo que sufrió en la niñez por su orientación sexual