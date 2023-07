Wendy Guevara rompe a llorar recordando lo que sufrió en la niñez por su orientación sexual

Wendy Guevara es una de las participantes de ‘La Casa De Los Famosos México’ que más está dando de qué hablar. En esta oportunidad, no logró contener las lágrimas al recordar y contar cómo fueron los momentos más dolorosos de su niñez.

Quien se ha convertido en una de las grandes favoritas dentro del reality show de TelevisaUnivision hizo llorar a muchos durante su participación en una dinámica en la que tenía que hablar de su pasado al ver fotografías de su niñez y juventud.

Al ver una foto de cuando era un niño en la que estaba acompañada de su prima, su hermano y otro familiar, Wendy recordó momentos muy bonitos que la hicieron feliz, pero otros llenos de mucho dolor.

“Eran momentos divertidos con mi prima, yo jugaba a las muñecas pero todo era a escondidas porque mi papá me golpeaba por mi manera de pensar y mi sexualidad. No me definía muy bien. Se me veía desde muy pequeño que yo era así”, confesó con voz quebrada.

Luego agregó: “Me gustaban las cosas de niña y mi hermano a veces iba y le chismeaba a mi papá. -Ay Luis anda jugando con las muñecas- y luego me daban mi buena surtida”.

Le hacían Bullying a su hermano burlándose de ella

La integrante de ‘Las Perdidas’ también se abrumó al recordar que su hermano también sufrió porque había quienes le decían cosas sobre la orientación sexual de ella en son de burla.

“Mi hermano era más grande y siempre las otras personas se reían de él porque por mi culpa la gente se burlaba de él”, comentó Wendy.

Asimismo, dijo: “La gente se burlaba de él y le decían: ‘tú no sabes que tu hermano es gay’. Entonces siempre eran golpes de mi papá y aparte mi hermano. Pues no sé, hubo un punto donde se avergonzó de mí por mi forma de ser”.

¿Cómo es su relación familiar actualmente?

Al agarrar otra fotografía Wendy Guevara habló del cambio que se dio en el trato familiar que ocurrió pues ella ya no ve a su padre igual que antes.

“Ahora que ha pasado tanto tiempo, mi papá tiene muchísimos años que no toma y que no me agrede a mí. Mi papá ya ha cambiado bastante. Antes lo veía como un monstruo y ahora dice que ya está orgulloso de mí y que lo perdone por todo lo que me hizo”, contó Wendy.

Sigue leyendo:

– Niurka Marcos arremete contra Wendy Guevara: “Ya deja de estar haciéndote pend***”

– Paola Suárez, de ‘Las Perdidas’, explota contra Niurka Marcos por insultar a Wendy Guevara

– Juan Osorio alista telenovela para Wendy Guevara cuando salga de “La Casa de los Famosos” | VIDEO