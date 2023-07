Paola Suárez, de ‘Las Perdidas’, explota contra Niurka Marcos por insultar a Wendy Guevara

Esta semana Niurka Marcos lanzó críticas contra Wendy Guevara porque considera que llevándose bien con todos los integrantes de ‘La Casa De Los Famosos México’ no está jugando como debería y la llamó “mustia”. Las polémicas declaraciones de la vedette hicieron reaccionar a Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’, quien defendió a su amiga.

A través de un ‘live’ en Instagram Suárez tocó el tema y le dejó claro a Marcos que Wendy “no está jugando ninguna estrategia”, y que solo está seindo “auténtica” en su articipación en el reality show de Televisa.

“Sabemos que la señora Niurka vive de la polémica, siento que si ella no está peleando no está a gusto, en serio”, comentó la influencer.

‘La perdida’ aseguró que Niurka no debería estar “aconsejando” a Wendy porque ellas son completamente diferentes, por lo que la invitó a mejor preocuparse por su hijo menor, Emilio Osorio, quien también está participando en ‘La Casa De Los Famosos México’.

“Niurka quiere que Wendy ande peleándose como ella y que sea como ella, y no, Wendy tiene su lado de ella, ella es así. ¿Si me entienden? Yo mejor en vez de andarle dando consejos a Wendy porque ahorita todos andan que Wendy, que Wendy, que Wendy. Tú Niurka que tienes a tu hijo Emilio mejor dale un consejo a él, dile a él que se ponga riat*s, que se ponga verg* o mejor ve y visítalo: junta una porra y ve y échale una porra porque yo que sepa no has ido a aventarle una porra”, precisó Paola Suárez.

Asimismo, comentó que Emilio ha sido visto a través de las pantallas llorando porque extraña a sus familiares, por lo que le reiteró a Niurka que mejor visite a su hijo.

“Así que mejor yo le diría a Niurka que se agarre una porra se vaya a fuera de La Casa de los Famosos y le aviente una buena porra a sus hijos, porque su hijo ya anda mal, anda llorando y si no es por Osorio que le fue a echar su porra ese niño estaría muy triste allá adentro, la verdad”, comentó.

Para finalizar le advirtió a Niurka que Wendy es muy querida por los internautas y que si arremete contra ella van a salir en su defensa. Hasta le afirmó que la influencer es más apreciada que la vedette por los fans.

“Wendy tiene mucho fan que es muy tóxico, muy tóxico, cuando se trata dedefenderla. Wendy ahorita es la más querida, porque ella está sin filtros, está al natural, a la gente le está gustando lo que ella está haciendo(…) Al hablar de Wendy mal y decir lo que no te gusta, te vas a echar a los fans de Wendy, que es muy querida, más querida que tú”, concluyó.

