Belinda sube la temperatura al publicar selfies que la muestran en ropa interior

Belinda sigue demostrando su talento para tomar selfies, y ahora complació a sus seguidores en Instagram con unas imágenes que la muestran en ropa interior y luciendo al máximo su abdomen de acero; el post se acerca al millón de likes.

Desliza para ver todas las fotos

El viaje de la cantante a Tailandia (donde promovió una línea de joyería) resultó muy productivo, y un día decidió pasear por la isla Phuket a bordo de un yate, luciendo espectacular en un minivestido rojo que delineó su figura. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Belinda también impresionó a sus fans al usar un microbikini de hilos, y se mostró muy feliz mientras posaba junto a un elefante; fue tan sólo una de sus actividades en ese país, pues además se presentó en un programa de televisión. Uno de los mensajes que escribió fue: “En medio del caos descubrí que había, dentro de mí, una calma invencible…” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

