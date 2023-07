En microbikini, Marjorie de Sousa se muestra a punto de desayunar en el jacuzzi

A Marjorie de Sousa le gusta mucho compartir en Instagram los mejores momentos de sus vacaciones, y ahora se mostró en Tulum usando varios sexys bikinis; destacó una fotografía en la que está a punto de disfrutar un desayuno mientras se relaja dentro de un jacuzzi. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

La bella actriz venezolana está esperando ansiosamente el estreno de la película “Barbie”, y publicó una serie de fotos en las que se luce con un total look rosa. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Me encanta que llegue el mundo Barbie a nuestra época y revivir tantos momentos, poder compartirlo con nuestros hijos. Quién es fan de la Barbie como yo?”

Desliza para ver todas las fotos

Marjorie lleva uno de los roles protagónicos en la telenovela “Golpe de suerte”, producida por Nicandro Díaz y que actualmente se graba. En un video ella misma describió a su personaje Eva Montana: “Vendrá a llevarse todo por delante con tal de conseguir el amor de Nacho (Eduardo Yáñez) y también su dinero”. View this post on Instagram A post shared by Golpe de Suerte (@golpedesuertetv)

