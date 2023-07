En microbikini verde Marjorie de Sousa luce sus atributos mientras se recuesta a tomar el sol

Marjorie de Sousa cuenta con originales formas de grabar videos para complacer a sus seguidores en Instagram, y ahora se mostró junto a la piscina, recostada en un camastro y usando un microbikini verde, mientras con su teléfono celular hacía una toma de su cuerpo bronceado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La película “Barbie” está a punto de estrenarse, y la bella actriz venezolana no dudó en publicar una serie de fotografías en las que aparece con un total look rosa. Ella escribió también un mensaje con el que expresó que es una gran fan de la famosa muñeca: “Literal, me encanta la Barbie, de chiquita las coleccionaba 🥰 incluso las tengo aún en mi natal Venezuela 😍 me encanta que llegue el mundo Barbie a nuestra época y revivir tantos momentos, poder compartirlo con nuestros hijos. Quién es fan de la Barbie como yo?”

Desliza para ver todas las fotos

Hace algunos días se dio a conocer que Marjorie de Sousa interpretará a la villana en la telenovela “Golpe de suerte”, en la que compartirá créditos con Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez. Durante las pruebas de vestuario para su personaje ella aprovechó para grabarse con distintos outfits, publicando en Instagram el video y un mensaje positivo: “La vida no es perfecta, pero siempre hay algo bueno en cada día. Aprender a apreciar las pequeñas cosas en la vida es una forma de encontrar felicidad y motivación en cada momento”. 😁😍❤️🩷🧡💛🥰 View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

