En video, Anitta le enseña a Emily Ratajkowski cómo hacer un sensual perreo

La modelo Emily Ratajkowski siempre deslumbra con su belleza y es una experta en las pasarelas, pero ahora quiso aprender a bailar twerking y le pidió a Anitta que le enseñara los movimientos principales. Así, en un video de TikTok -que lleva más de 400,000 reproducciones- se les ve a las dos improvisando una coreografía; Emily escribió: “Le pedí a Anitta que me enseñara su movimiento característico “el quadradinho”. Por favor acompáñenme a verme fallar miserablemente”. @emrata @Anitta on High Low 7/18! quadradinho anitta highlow ♬ original sound – Emrata

Los resultados de ponerse en forma con el twerking están a la vista en el escultural cuerpo de Anitta. Hace poco (durante su viaje a Italia) la cantante se fue de fiesta a un club, usando un body con transparencias y una minifalda negra; poco después causó sensación en la pista de baile.

En cuanto a Emily, hace algunos días obtuvo más de un millón de likes en Instagram por unas fotografías y un video en los que luce su figura de modelo, moviendo su retaguardia mientras visita un lugar al cual todos acudieron vestidos de blanco. Para la ocasión ella optó por un vestido con aberturas y transparencias que dejaba ver su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

