Anitta baila sensualmente junto a la piscina, usando un traje de baño negro con aberturas

Anitta no deja de promocionar su nuevo sencillo “Funk rave”, y ahora lo hizo compartiendo en su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando sensualmente junto a la piscina, mientras usa un traje de baño negro con aberturas que resaltó sus caderas. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

La cantante de 30 años estuvo presente en el desfile de la firma Dolce & Gabbana con motivo de la presentación de la colección Alta Moda 2023, y lució espectacular en un minivestido dorado con bordado de encaje. Ella compartió muchas fotos del evento, en el que también estuvieron famosas como Kim Kardashian y Rosie Huntington-Whiteley.

Anitta está disfrutando al máximo su estancia en Italia, y para ejemplo está la colección de imágenes que la muestran celebrando a bordo de un yate, usando un minivestido tejido cuyas transparencias dejaron ver su bikini. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Poniéndome al día con el verano”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

