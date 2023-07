Jaime Lozano revela qué le dijo el presidente de la FIFA cuando recibió la medalla de campeón

México derrotó 1-0 a Panamá en la final de la Copa Oro y consiguió el trofeo liderado por Jaime Lozano, quien fue felicitado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y le dijo una frase bastante especial.

Lozano, tras recibir la medalla de campeón del propio Infantino, reveló que le dijo el presidente de la FIFA: “Jaime este es tu Mundial, el 2026”. El detalle es que el contrato de Jaime Lozano como técnico interino terminaba tras la Copa Oro por lo que es una incógnita si seguirá al mando de la selección de México.

“Yo creo que Infantino no sabía que mi contrato aquí terminaba, jajaja. Tal vez creyó que estaba hasta el final del proceso. Creo que con estos resultados, creamos oportunidades. Claro que es un sueño dirigir a mi selección en un Mundial, y más en un Mundial en casa, y si soy yo, lo agradeceré mucho”, detalló Lozano sobre su encuentro con Infantino.

México llegó golpeado tras perder la Nations League y haber terminado la etapa de Diego Cocca en la selección que no duró ni 10 partidos. Lozano tomó el mando y pudo revertir la situación para conseguir una nueva Copa Oro con rendimientos importantes de Orbelín Pineda, Santi Giménez, Luis Chávez, Henry Martín, entre otros.

“Lo que más quiero es que el fútbol mexicano crezca. Algunas selecciones se han acercado y otras nos han rebasado, entonces, si me preparo es para darle conocimiento y desarrollo a jugadores mexicanos. Esto es un sueño y si me toca continuar, seguiré dormido”, dijo Jimmy sobre sus aspiraciones de cara al 2026.

Lozano no descartó seguir como entrenador de la selección, pero también aclaró que es una decisión que se tomará en algunas semanas y que no le corresponde a él aunque siempre estará a disposición.

“Los mexicanos no creemos mucho en el proceso. Y aún si hubiéramos perdido esta final, habría que valorar otras cosas, cómo se jugó, la idea de juego, si enganchamos con la afición o no, y si ves un proceso a corto y largo plazo con estos jugadores y si se identifican con el técnico”, comentó. “Esta decisión no me corresponde, uno debe estar listo para aprovechar las oportunidades. En una semana o unos meses, se tendrá que tomar una decisión, y si me necesitan, siempre estaré al servicio de la selección”, detalló.

El entrenador mexicano quedó orgulloso con su rendimiento y aclaró que México siempre debe ser protagonista para así hacer orgullosos a los aficionados como lo hicieron en este torneo.

“Esto es México. Puedes ganar o perder, pero las formas siempre han sido similares a las de hoy, tratar de ser protagonista sin importar quién está enfrente, tratando de representar lo mejor a tanta afición, para mí, una de las mejores del mundo. Si dejas la vida en cada jugada, como lo han hecho este torneo los jugadores, el país siempre estará contento con lo que se hace dentro del campo”, enfatizó Jaime Lozano.