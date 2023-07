Gol de ensueño de Santiago Giménez le da a México su novena Copa Oro al vencer a Panamá 1-0 en SoFi Stadium

Apenas tres minutos después de haber ingresado a la cancha y cuando los tiempos extra estaban casi encima, Santiago Giménez le dio al fútbol mexicano un momento muy esperado y necesario: un gol de antología que vale una Copa.

Santi Giménez recorrió 30 metros con el balón pegado al pie tras deshacerse del defensa Harold Cummings en un contragolpe y anotó con tiro cruzado de zurda a los 88 minutos, haciendo estallar a un SoFi Stadium completamente lleno para el triunfo de México sobre Panamá por 1-0 en la final de la Copa Oro de la Concacaf.

La victoria mexicana, su novena del torneo, ayuda a dejar atrás los tragos amargos de la Nations League, incluyendo el cambio de director técnico, y le da al seleccionador interino Jaime Lozano condiciones ideales para quedarse de manera definitiva en el cargo.

Pero que no quede duda: si alguien vivió un momento mágico alrededor de las 7 pm en Inglewood, fue Giménez, un jugador muy talentodo llamado a ser estrella del Tricolor. No fue convocado al Mundial de Qatar y no había jugado especialmente bien en la Copa Oro, pero hizo la jugada de la diferencia. Puede ser el verdadero inicio de una etapa especial con México para el delantero de años.

El partido sirvió para dar inicio a la actividad de selecciones nacionales en el majestuoso estadio de Inglewood y fue un anticipo de la Copa del Mundo de 2026. Se espera que SoFi Stadium sea sede del partido inagural o la final en el Mundial de 2026.

La asistencia de aficionados fue de 72,963, en su inmensa mayoría mexicanos, aln dar inicio una nueva era para el Tricolor en su segunda casa que es Los Ángeles. SoFi se suma al Memorial Coliseum y el Rose Bowl, dos escenarios históricos donde se ha escrito mucha historia de la selección azteca.

Henry Martín anotó en este remate, pero fue anulado por un fuera de lugar previo. /Foto: Sebastian Laureano Miranda/Imago7

Primer grito de gol de México en SoFi Stadium, apagado por el VAR

El primer grito mexicano de gol en SoFi Stadium vino a los 33 minutos y fue potente, pero tras el festejo por el remate franco de Henry Martín a las redes luego del pase de Luis Romo, la acción fue invalidada por el VAR debido a un fuera de juego previo del propio goleador del América en el despeje de Guillermo Ochoa en el nacimiento de la jugada.

Diez minutos después, el Tri realizó una magnífica jugada por la derecha con otro centro de Luis Romo, gran pantalla de Uriel Antuna y remate franco de Orbelín Pineda, pero el arquero Orlando Mosquera hizo una atajada sensacional por abajo con su mano y luego en el contrarremate de Martín el arquero del Carabobo de Venezuela volvió a salvar, ahora con el pie. Martín se llevó un fuerte golpe por una aparente plancha de un defensor a la altura del tobillo.

Antes del descanso, Panamá estuvo muy cerca en un disparo de Aníbal Godoy desde fuera del área. La jugada fue precedida de dos pifias defensivas de México en zona comprometida, además de que César Montes fue amonestado por reclamos, por lo que ambos centrales tricolores se fueron al vestidor con tarjeta amarilla.

Alineaciones

México – Guillermo Ochoa; Jesús Gallardo, César Montes Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez; Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez (Erick Sánchez, 74 ‘), Orbelín Pineda; Uriel Antuna (Roberto Alvarado (74′), Henry Martín (Santiago Giménez, 84’). DT: Jaime Lozano

Panamá – Orlando Mosquera; Éric Davis (Iván Anderson, 61′), Andrés Andrade, Harold Cummings, Fidel Escobar; Adalberto Carrasquilla; Aníbal Godoy, José Fajardo; Édgar Bárcenas, Adalberto Quintero (Cecilio Waterman, 61), Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen

Noticia en desarrollo.