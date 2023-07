Jaime Lozano está “dispuesto a ayudar” a la selección de México de cara al futuro

Jaime Lozano, quien como técnico interino condujo este domingo a México al título de la Copa Oro, insistió este domingo tras quedar campeón que está abierto a continuar como entrenador permanente si los máximos responsables del Tri lo consideran oportuno.

“De mi parte, siempre que pueda ayudar a la selección nacional estaré dispuesto”, afirmó en una rueda de prensa el entrenador.

“Yo firmé un contrato para la Copa Oro. Creo que a partir de ya estoy libre. Fíjate que los mexicanos a veces no creemos mucho en el proceso, pero, aun si hubiera perdido la final, creo que hay que valorar otras cosas, no solo el resultado final”, agregó el técnico al considerar que si la selección respeta un desarrollo con paciencia y calma los resultados serán claramente mejores.

Jaime Lozano, entrenador interino de la selección de México en la final ante Panamá. Foto: RINGO CHIU/AFP via Getty Images)

Un gol de Santi Giménez en el minuto 88 le dio este domingo la Copa Oro a México, que derrotó por 1-0 a una selección de Panamá que ha perdido las tres finales de este torneo, en 2005, 2013 y 2023.

México consiguió así su novena Copa Oro desde que se cambió el formato de este torneo de la Concacaf (es la selección que más trofeos tiene) y recuperó el trono que había perdido en 2021, cuando cayó en la final ante Estados Unidos.

Lozano, que aterrizó en el banquillo en junio tras la destitución del entrenador argentino Diego Cocca por el fracaso de la Liga de Naciones, cerró así una gran resurrección de la selección mexicana ante casi 73.000 seguidores -con aplastante mayoría del Tri- en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Jaime Lozano, entrenador interino de la selección de México tras victoria 3-0 ante Jamaica. Foto: Ethan Miller/Getty Images)

“Estoy muy contento, me siento muy agradecido por tener esta posibilidad. Hoy el ambiente fue totalmente mundialista, no fue de Copa Oro. Me llena de alegría, de entusiasmo, de ilusión el poder ver un estadio como el que vimos hoy”, dijo muy satisfecho por haberle dado una alegría a los seguidores mexicanos Lozano.

“Hoy el equipo nuevamente dejó la vida. Sabíamos que nos jugábamos pasar a la historia del fútbol nacional y las oportunidades hay que aprovecharlas”, indicó.

El entrenador reconoció que le tocó tomar las riendas del combinado nacional en momento delicado.

“Pero cuando confías en la gente, cuando te preparas y confías en ti mismo, hay que aventarse porque creo que era una gran oportunidad para nosotros”, apuntó al mostrarse enormemente agradecido a sus jugadores y su cuerpo técnico.

Jaime ‘Jimmy’ Lozano, entrenador interino de la selección de México. Foto: Etzel Espinosa – Imago7.

Foto: Imago7

Lozano admitió que sería “un sueño” ser el elegido para dirigir al Tri en el Mundial de 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, pero recalcó que su único deseo, esté él o no en ese banquillo, es que “el fútbol mexicano crezca” y que todo el mundo reme “en la misma dirección”.

“Si me toca (estar en el Mundial), es un sueño, es un sueño. Lo de hoy ya fue un sueño y, si me toca continuar, seguiré dormido. Para mí esto es México. Puedes ganar o perder pero las formas siempre han sido similares a las que vimos hoy: tratar de ser protagonistas sin importar quién está en frente, tratar de representar lo mejor posible a la afición. Si dejas la vida en cada jugada como hicieron y te acompañan algunos resultados, siempre el país no sé si estará satisfecho pero sí contento con lo que haces dentro del campo”, puntualizó.

Jaime Lozano, entrenador interino de la selección de México. Foto: Etzel Espinosa – Imago7.

Foto: Imago7

Sigue leyendo:

. La Copa Oro “no tiene ninguna importancia” para México, criticó David Faitelson

. ¿Julio Furch se despide de la selección mexicana? El atacante argentino complica su posibilidad de representar a México

. ¿Qué pasará con Jaime Lozano en la selección mexicana? El futuro de El Tri está en juego y los directivos barajan opciones