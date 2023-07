La Copa Oro “no tiene ninguna importancia” para México, criticó David Faitelson

La selección de México enfrentará este domingo ante su similar de Panamá con la esperanza de levantar un trofeo que represente el fin de la crisis reciente, aunque para David Faitelson ese logro “no tiene ninguna importancia” y no soluciona los problemas estructurales en El Tri.

Desde los alrededores del monumental SoFi Stadium de Los Ángeles, el polémico periodista deportivo mexicano consideró que la Copa Oro tiene un nivel muy bajo y que México lo gane no sirve de nada para los objetivos futuros.

“No tiene ninguna importancia. No le doy el reconocimiento a este torneo que no tiene. Tiene un nivel muy bajo (…) México está en crisis, no lo podemos negar. Que gane este domingo no lo va a tapar” David Faitelson

Por otra parte, el analista remarcó que la selección mexicana no ofrece ninguna garantía de estabilidad de resultados, algo que ha quedado demostrado con las duras derrotas frente a su rival de Concacaf, Estados Unidos.

“Que no aprovechen estas victorias en la Copa Oro para decir que no pasa nada, que no hay crisis”, reclamó Faitelson.

Esto último tuvo respuesta de su compañero de ESPN Mauricio Pedroza, que resaltó el “gran trabajo” de Jaime ‘Jimmy’ Lozano como entrenador interino y su rol de “pacificador” ante un vestuario con mal ambiente y brazos caídos.

“Ganarle a Panamá no te va a poner en ningún lugar”, agregó Faitelson a su argumento de pesimismo sobre el seleccionado mexicano.

Todo quedará decidido este domingo cuando El Tri enfrente a la sorpresiva Panamá (eliminó a EE. UU.) en la final de la Copa Oro. El encuentro inicia a las 5:00pm PT y 5:00pm ET.

La transmisión en todo los Estados Unidos estará a cargo de TUDN, Fox Sports y Univisión. A través de streaming por TUDN App, ViX, Fox Sports App y Univision NOW.

