Sofía Vergara mostró retaguardia Instagram desde terraza en Italia antes de anunciar su divorcio

Nada sencilla, así es Sofía Vergara y lo ha dejado claro en últimas oportunidades. El hecho que acabara de anunciar su divorcio, no iba a hacer que la viéramos mal desde su cuenta de Instagram. Muy por el contrario, la estrella de Modern Family y la jueza de America’s Got Talent dejó a la vista su retaguardia con un traje de baño que se convertía en hilo dental por detrás. Todo esto, justo antes de anunciar su para separación definitiva de Joe Manganiello. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

La pareja estuvo casada siete años y ya tienen varios meses separados. Después que Sofía Vergara dejará claro que es una de las mujeres latinas más atractivas de Hollywood, aun a sus 51 años al mostrar su colita en Instagram, Page Six y TMS revelaban parte de un comunicado. La actriz colombiana anunciaba su divorcio de Joe Manganiello.

Sofía Vergara y Joe Manganiello | Foto: Getty Images.

Sin embargo, la exhibición de los explosivos atributos de Sofía Vergara desde una terraza en un hotel en Italia, donde tiene dos semanas celebrando entre familiares y mejores amigos, fue hasta más comentado que la propia noticia de su divorcio. A muchos se les cayó la quijada y no dejaron de enviarle piropos a la espectacular latina.

“Me le quito el sombrero a mi paisana Barranquillera, tremenda mujer bella en los 50”, “La más bella mujer de todo el mundo por los siglos de los siglos”, “Que no se les olvide que este monumento tiene 51 años”, “Las latinas son las mujeres más bellas del mundo” y “Las hispanas tienen una belleza indiferente, no hay duda de eso, miren a esta mujer” y “Sofía Vergara, ella siempre será mi amor platónico, la más bella de todo Hollywood”.

Sofía Vergara no ha dejado de presumir sus atributos y humor en medio de divorcio

No era un secreto que esta pareja está enfrentando una crisis matrimonial. Si hay dos personas que están para arriba y para abajo juntas, esos son Joe Manganiello y Sofía Vergara. Desde eventos en Hollywood hasta comprar helados. Todo, absolutamente todo, lo hacían en pareja y con varios familiares cercanos. Tal cual como lo hemos visto en las redes sociales.

Así que no era de extrañar que, tanto los fans como la prensa, sumarán 2 más 2. Sobre todo después de la celebración del cumpleaños número 51 de Sofía Vergara desde Italia y sin su vestir alianza de matrimonio.

Joe Manganiello se encuentra en Nueva York grabando la película “Nonnas”. La pareja había tomado distancia para revaluar su relación y finalmente decidieron separarse.

Sofía Vergara y Joan Mangianello se divorcian

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, qué es lo que dice el comunicado que emitieron ambos actores para dar a conocer la noticia. Joe Manganiello y Sofía Vergara. Foto: Getty Images.

Adicional a esto, hace más de dos meses habían puesto en venta su mansión ubicada en Los Ángeles de 11 habitaciones. Joe y Sofía la remodelaron, durante años, muy al estilo villa italiana para revalorizar su precio. Misma que ahora pueden vender casi al doble, pues la casa fue adquirida por más de $10 millones de dólares y que han puesto a la venta por 18.

