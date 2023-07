Vaquero Navarrete afirma que no ha recibido tanto castigo como Óscar Valdez: “Tengo un poco de ventaja”

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete afirmó que tendrá una ligera ventaja en la pelea ante Óscar Valdez porque no ha recibido tanto castigo sobre el ring como su oponente, quien intentará arrebatarle el título de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 12 de agosto en Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

En una entrevista con Fight Hype, Vaquero Navarrete explicó que ha terminado la mayoría de sus combates por nocaut y tampoco ha sufrido ninguna lesión grave en el rostro en comparación con Valdez, por lo que el castigo es menos. Admitió que tener seis peleas de más que su compatriota le da también un poco más de experiencia.

“Yo he noqueado bastantes veces y no me he ido a tantas decisiones como Valdez, ahí sí creo que tengo un poco de ventaja. Él ha recibido castigo como más preciso, la vez que le rompieron la mandíbula, los golpes que ha tenido. Yo por ese lado me siento mejor. No he tenido ninguna factura, ningún corte, solamente un cabezazo en la parte superior del cráneo. Pero fuera de eso no he tenido lesiones tan importantes en el rostro como eso de la mandíbula de Valdez, creo que ligeramente es una ventaja para mí”, dijo.

Óscar Valdez venció a Adam López en Las Vegas, Nevada. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Yo llevo (casi) 40 peleas profesionales, él apenas 31 por ahí así. Entonces si lo vemos de ese lado, si es importante mencionar que las peleas de más que llevo si es un número importante, no es solo una o dos, son prácticamente 10 peleas que llevo adelante de Valdez y terminan por generarme un poco de experiencia, pero también más castigo, entonces en esa parte estamos un 50-50“, afirmó.

Cabe destacar que Vaquero Navarrete, de 28 años, tiene con 11 años de carrera, acumula 204 rounds y es campeón mundial de tres categorías. En cambio, Valdez, de 32 años, cuenta con casi 11 años de trayectoria, 202 asaltos disputados y ha sido monarca en dos divisiones.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete viene de vencer a Liam Wilson y coronarse como campeón de peso ligero junior de la OMB, pelea que en un principio sería con Valdez, pero, tras una lesión, el estadounidense tomó su puesto. El pugilista azteca tiene marca de 37 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en el ring.

Por su parte, Óscar Valdez regresó al ring con un triunfo ante Adam López después de un año de ausencia tras sufrir su primer revés frente a Shakur Stevenson en 2022, cuando perdió el cinturón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea de unificación. El mexicano de 32 años ahora cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota.

