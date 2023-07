Astrónomos descubren exoplaneta con nubes metálicas y lluvia de titanio

Un mundo en llamas donde llueven gotas de titanio: el planeta más brillante detectado hasta ahora fuera del Sistema Solar acaba de revelar sus secretos a los astrónomos, según un estudio publicado este lunes.

Este extraño exoplaneta, situado a más de 260 años luz de la Tierra, refleja el 80% de la luz de la estrella alrededor de la cual orbita, según nuevas observaciones del telescopio espacial europeo Cheops (Characterising ExoPlanet Satellite). Es el primer exoplaneta que iguala el brillo de Venus, el objeto más brillante del cielo nocturno a excepción de la Luna.

Descubierto en 2020, este planeta del tamaño de Neptuno se llama LTT9779b y orbita su estrella en solo 19 horas. Debido a esta proximidad, la temperatura de su cara iluminada se eleva hasta los 2.000 grados, una temperatura considerada demasiado elevada para que se formen nubes. Sin embargo, la reflectividad de LTT9779b indica la presencia de nubes.

Data from #ESACheops revealed new details about an #exoplanet that shouldn?t exist! This shiniest planet known to date has the size of Neptune, has a dayside temp of 2000 °C and metallic clouds. Read more ? https://t.co/dXjnfZhxAU pic.twitter.com/yfLLaBkIj4

— ESA CHEOPS ? Characterising Exoplanet Satellite (@ESA_CHEOPS) July 10, 2023