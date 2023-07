El sueño sigue vivo: Luis Chávez reconoció que aún tiene opciones para jugar en Europa

Luis Chávez, el mediocampista que llamó la atención en el Mundial en Qatar 2022 tras anotarle un golazo a Arabia Saudita, no quita el dedo del renglón y aún lucha por cumplir su sueño de ir al fútbol de Europa. Luis Chávez, Arabia Saudita Vs México (1-2), Copa Mundial FIFA Qatar 2022, Fase de grupos, Grupo C, Estadio Lusail, 30 de noviembre de 2022 pic.twitter.com/9pQW7ijDUN — ovviman (@ovviman) May 22, 2023

Vale recordar que en el pasado mercado de invierno distintos clubes del Viejo Continente tocaron la puerta de Pachuca, el club dueño de su carta; sin embargo, se dieron la vuelta en cuanto conocieron el precio que le pusieron los Tuzos, algo que, incluso el mismo mediocampista criticó, aludiendo a que le estaban dificultando la salida; sin embargo, este mercado de verano podría dar el salto y emigrar.

En medio de fuertes rumores de que su destino se encuentra en el Dinamo de Moscú, el jugador aceptó que tiene ofertas para cumplir su sueño y que su representante ya se está encargando.

“Estamos viendo, mi representante está viendo eso”, comentó el futbolista a ESPN en una entrevista en el aeropuerto, en la que buscaba pasar desapercibido, pero los fans del Tri no lo permitieron.

“Déjate ver, Luis”, le gritaron los aficionados que fueron a recibir a los jugadores al aeropuerto de la Ciudad de México, después de que ganaron la Copa Oro, por lo que el mediocampista aceptó e intercambió unas frases escuetas con los medios presentes.

“No sé qué vaya a pasar. No estoy cerrado a nada”, expresó Chávez cuando se le cuestionó sobre a qué equipo podría ir.

Luis Chávez en festejo de gol durante el partido contra Honduras en la Copa Oro 2023.

Aunque el tuzo está consciente de que “el tiempo está en contra”, no quita el dedo del renglón y confirmó que “no quería no intentarlo”, por lo que está insistiendo con su última oportunidad de partir en esta ventana de verano.

El futbolista originario de Jalisco rápidamente se ha convertido en un pilar de la selección mexicana, ya que, desde su primera convocatoria en abril del 2022, ha demostrado mucho talento para repartir juego y para los tiros de media distancia.

