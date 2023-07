“Estoy libre”: Jaime Lozano y la incógnita de si seguirá al frente del seleccionado mexicano

Luego de cuatro años, México volvió a celebrar una Copa Oro. En medio de dudas, irregularidades y una crisis interna que sigue sin solventarse, Jaime ‘Jimmy’ Lozano logró ganar con El Tri la edición de este 2023 con un infartante gol de Santiago Giménez en los últimos minutos de la final contra Panamá.

Lozano, que tuvo ha dirigido a la mayoría de jugadores mexicanos desde las fuerzas básicas de la Selección, asumió de forma interina solo para la Copa Oro. Las expectativas no eran altas, pero con un discurso claro que caló en el vestuario, se ha ganado el aprecio tanto de jugadores como de fanáticos que piden que se quede.

La decisión la tienen los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), partidarios de entrenadores extranjeros como ha sido desde 2015 con el colombiano Juan Carlos Osorio y hasta hace un mes cuando el argentino Diego Cocca fue cesado de sus responsabilidades.

Jaime Lozano siempre tuvo el respaldo de los jugadores de la selección de México durante la Copa Oro 2023 que finalmente terminaron ganando. Foto: Imago7 / Etzel Espinosa.

Aún con una sonrisa por la celebración del título, Jaime Lozano atendió a la prensa presente en el SoFi Stadium de Los Ángeles y lo que más se le consultó es sobre si seguirá al frente de El Tri.

“Firme un contrato para la Copa Oro. A partir de ya esto libre”, enfatizó el experimentado técnico.

Asimismo, aprovechó para criticar el carácter muchas veces resultadistas de quienes toman las decisiones y no en un proceso a largo plazo, como el que él ha liderado desde las menores de la FMF:

“Los mexicanos no creemos a veces en el proceso, si hubiéramos perdido la Final, habría que valorar otras cosas más allá del resultado (…) Si confiamos en el proceso los resultados van a ser inmensamente mejores”, dijo.

También tomó de ejemplo a Panamá, que sorprendió a todos al eliminar en la semifinal a una amplia favorita y campeona defensora como lo era Estados Unidos. En el cargo desde 2020, Thomas Christiansen ha llevado un proceso que dio frutos en la Copa Oro 2023.

Pero ante la insistencia de la prensa sobre si seguirá al frente de México o no, Jimmy recalcó que la decisión es completa de los directivos y no de él: “No me corresponde a mí, uno tiene que estar listo, no sé si en semanas o meses se tendrá que tomar una decisión y si hay que ayudar a la selección, estaré dispuesto”.

Al cierre de la Copa Oro, México no tiene otros duelos en el horizonte. Se cierra el verano y los jugadores de equipos europeos disfrutarán de sus vacaciones antes de unirse a la pretemporada, mientras que los de la Liga MX se unirán inmediatamente a sus equipos ya que inició el Torneo Apertura 2023.

El tema sobre el entrenador de la selección mexicana seguirá vigente los próximos días y semanas hasta que se nombre un nuevo dueño del banquillo o se confirme a Jaime Lozano.

