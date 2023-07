La Opinión Hoy: México, campeón de la Copa Oro

Apenas tres minutos después de haber ingresado a la cancha y cuando los tiempos extra estaban casi encima, Santiago Giménez le dio al fútbol mexicano un momento muy esperado y necesario: un gol de antología que vale una Copa.

Santi Giménez recorrió 30 metros con el balón pegado al pie tras deshacerse del defensa Harold Cummings en un contragolpe y anotó con tiro cruzado de zurda a los 88 minutos, haciendo estallar a un SoFi Stadium completamente lleno para el triunfo de México sobre Panamá por 1-0 en la final de la Copa Oro de la Concacaf.

La victoria mexicana, su novena del torneo, ayuda a dejar atrás los tragos amargos de la Nations League, incluyendo el cambio de director técnico, y le da al seleccionador interino Jaime Lozano condiciones ideales para quedarse de manera definitiva en el cargo.

Pero que no quede duda, si alguien vivió un momento mágico alrededor de las 7 pm en Inglewood, fue Giménez, un jugador muy talentoso llamado a ser estrella del Tricolor. No fue convocado al Mundial de Qatar y no había jugado especialmente bien en la Copa Oro, pero hizo la jugada de la diferencia para regresar a México al trono regional luego de que hace dos años Estados Unidos le ganó en Las Vegas.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa celebra con el trofeo del guante de oro después de que México ganara la final de la Copa Oro 2023 de Concacaf en el partido de fútbol contra Panamá en el estadio SoFi de Inglewood, California, el 16 de julio de 2023. (RINGO CHIU/AFP vía Getty Images)

Puede ser el verdadero inicio de una etapa especial con México para el delantero de 22 años que ya es figura en Europa.

Jaime Lozano está “dispuesto a ayudar” a la selección de México de cara al futuro

Jaime Lozano, quien como técnico interino condujo este domingo a México al título de la Copa Oro, insistió este domingo tras quedar campeón que está abierto a continuar como entrenador permanente si los máximos responsables del Tri lo consideran oportuno.

“De mi parte, siempre que pueda ayudar a la selección nacional estaré dispuesto”, afirmó en una rueda de prensa el entrenador.

“Yo firmé un contrato para la Copa Oro. Creo que a partir de ya estoy libre. Fíjate que los mexicanos a veces no creemos mucho en el proceso, pero, aun si hubiera perdido la final, creo que hay que valorar otras cosas, no solo el resultado final”, agregó el técnico al considerar que si la selección respeta un desarrollo con paciencia y calma los resultados serán claramente mejores.

Un gol de Santi Giménez en el minuto 88 le dio este domingo la Copa Oro a México, que derrotó por 1-0 a una selección de Panamá que ha perdido las tres finales de este torneo, en 2005, 2013 y 2023.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa (centro) sostiene el trofeo después de que México ganara la final de la Copa Oro 2023 de Concacaf contra Panamá en el estadio SoFi de Inglewood, California, el 16 de julio de 2023. (Foto por FREDERIC J. BROWN/AFP vía Getty Images)

México consiguió así su novena Copa Oro desde que se cambió el formato de este torneo de la Concacaf (es la selección que más trofeos tiene) y recuperó el trono que había perdido en 2021, cuando cayó en la final ante Estados Unidos.

Lozano, que aterrizó en el banquillo en junio tras la destitución del entrenador argentino Diego Cocca por el fracaso de la Liga de Naciones, cerró así una gran resurrección de la selección mexicana ante casi 73.000 seguidores -con aplastante mayoría del Tri- en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Seguir leyendo: