Niño de 3 años a bordo de un carrito de golf atropelló y mató a otro menor de 7 años en Florida

La policía de Florida informó que el lunes un niño de 3 años que conducía un carrito de golf atropelló y mató a un niño de 7 años que estaba parado en el patio delantero de una casa.

El niño más pequeño se acercaba a una curva cerca de una casa de Fort Myers, en una propiedad privada en Orange River Boulevard, cuando la parte delantera del vehículo impactó con el niño de 7 años, dijo la Patrulla de Carreteras de Florida.

El niño de 7 años fue llevado al hospital donde murió, según la policía.

El menor de edad de 3 años no resultó herido.

A principios de este año, el gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que requiere que los conductores de carritos de golf tengan al menos 15 años con un permiso de aprendizaje o 16 con una licencia de conducir, informó NBC Miami.

Anteriormente, cualquier persona mayor de 14 años podía conducir un carrito de golf.

La ley, que no entrará en vigencia hasta el 1 de octubre, también requiere que cualquier persona mayor de 18 años tenga una identificación válida emitida por el gobierno.

Siebel, esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, confesó hace algunas semanas que unos días antes de cumplir siete años mató accidentalmente a su hermana Stacey, en un incidente que involucró a un carrito de golf

De acuerdo con el medio Los Ángeles Times, Siebel y su hermana mayor Stacey estaban jugando en unos carritos de golf con otros niños durante unas vacaciones familiares en Hawaii y en un descuido accionó su carrito en reversa, sin darse cuenta de que su hermana estaba escondida detrás de su vehículo, y mató a su hermanita de ocho años.

Hablando sobre el incidente, contó que la muerte de su hermana ocurrió en 1981 días antes de su cumpleaños y desde entonces intentó ser la hija perfecta, con el único fin de poder compensar la muerte accidental de su hermana.

Durante la charla, reveló que con el tiempo se dio cuenta de que ha sido “muy dura conmigo misma. Me di cuenta de que no puedes culpar a un niño de 6 o 7 años. No puede pedirles que entiendan las cosas”, dijo.

