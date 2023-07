Keanu Reeves anuncia el lanzamiento del nuevo álbum de su banda Dogstar

Keanu Reeves ha hecho un anuncio a todos sus fans, pero esta vez no se trata del estreno de una película, sino del álbum de su banda de rock Dogstar, titulado Somewhere between the power lines and palm trees; además, se embarcará en una gira que comenzará el 10 de agosto en Hermosa Beach, California.

Desliza para ver todas las fotos

El grupo -conformado por Reeves en el bajo, Rob Mailhouse en la batería y Bret Domrose en la guitarra y la voz- acaba de estrenar en YouTube el videoclip del sencillo “Everything turns around”. En un comunicado ellos se mostraron entusiasmados con la canción y el regreso a los escenarios: “Para nosotros, es como una divertida canción de verano. Tiene un mensaje edificante y una vibra positiva que, con suerte, hará que tu día sea un poco más ligero. Es una de nuestras canciones favoritas para tocar en vivo, y no podemos esperar para compartirla en nuestra próxima gira”.

El concierto que Dogstar ofreció el martes en el club Roxy de Los Ángeles fue todo un éxito. Somewhere between the power lines and palm trees saldrá a la venta el 6 de octubre; es la primera producción de la banda en 23 años.

Sigue leyendo: