Yanet García posa junto a un ventanal, usando un body transparente

A través de su cuenta de Instagram Yanet García compartió un momento de tranquilidad en su departamento de Nueva York, mientras tomaba un café por la mañana. Ella posó junto a un ventanal usando una blusa blanca que, abierta, dejó ver su body transparente y lleno de adornos.

Desliza para ver todas las fotos

La ex chica del clima tiene ya más de 15 millones de seguidores en esa red social, y también los complació con imágenes que la muestran junto a un camastro, luciendo sus caderas al usar un traje de baño de corte alto en color negro. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

De vez en cuando y en su faceta de health coach Yanet da a sus fans tips para comer saludablemente. Ahora publicó una foto en la cual aparece a punto de prepararse un batido con almendras y frutas silvestres, y la acompañó con el mensaje: “Mucha gente cree que realmente no importa de dónde vienen las calorías; siempre y cuando no comas demasiadas, estás en el camino correcto. Sin embargo, mantenerse delgado y saludable no es tan fácil, si fuera así, todos lo serían. Al planificar una comida, el pensamiento de “¿cuántas calorías contiene esto?” rara vez me pasa por la cabeza. No cuento las calorías regularmente, y tú tampoco debes hacerlo”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach (@yanetgarciahealthcoach)

Sigue leyendo: